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Adana'da yürütülen 'Yalçınlar' soruşturmasında 41 tutuklama

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, 250 polis ve 26 jandarmanın katıldığı operasyonda 41 şüpheli tutuklandı; 15 kişiye adli kontrol uygulandı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da yürütülen 'Yalçınlar' soruşturmasında 41 tutuklama

Operasyonun kapsamı ve sonuçları:

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, liderliğini Murat Yalçın'ın yaptığı öne sürülen Yalçınlar adlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyona 250 polis ve 26 jandarma personeli katıldı. Soruşturma kapsamında toplam 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 41 kişi tutuklandı, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi ve 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmada tespit edilen eylemler:

Adana KOM Şube Müdürlüğü ile Ceyhan KOM Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmalarda, örgüt mensuplarının çeşitli olaylara karıştığı belirlendi. Soruşturmada kayda geçen eylemler arasında kasten öldürme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit olayları bulunuyor. Soruşturma kapsamında örgüt lideri, yöneticileri ve üyelerinin bağlantılı olduğu 24 ayrı olay tespit edildi.

Takip ve adli süreç:

Operasyon sonrası adli işlemler devam ediyor. Hâlihazırda gözaltına alınanların yargıya sevk sürecinde tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları uygulanırken, firari durumda olan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Savcılık ve kolluk birimleri, soruşturmanın eksiksiz tamamlanması için delil toplama ve bağlantıların çözülmesi yönünde adımlar atıyor.

Olayın bölgedeki güvenlik ve kamu düzeni üzerindeki etkileri ile soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak deliller, hukuki süreç açısından belirleyici olacak. Yetkililer, soruşturmanın şeffaf yürütüleceğini ve adli mercilerin kararlarının esas alınacağını bildirdi.

CEYHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN &quot;SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK&quot; SUÇUNDAN...

CEYHAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN "SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA SİLAHLI ÖRGÜT KURMAK" SUÇUNDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YALÇINLAR SUÇ ÖRGÜTÜ'NE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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