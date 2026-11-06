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Adana'dan gelen kaçak koleksiyonun peşinde jandarma

İstanbul İl Jandarma, Adana'dan getirilen Roma ve Bizans dönemine ait toplam 80 parçalık tarihi koleksiyonu satmak üzereyken suçüstü yakaladı; 3 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:02

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'dan gelen kaçak koleksiyonun peşinde jandarma

Operasyonun özeti:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen eserleri satmak amacıyla Adana'dan İstanbul'a getirildiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Takip sonucu düzenlenen baskında, zanlılar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun gelişimi:

Jandarma ekipleri, üç kişinin müşteri arayışı içinde olduğunu belirleyip takibe aldı. Yapılan operasyon sonucu üç zanlı suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve olay yerinde arama yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle şüphelilerin üzerindeki ve bulundukları araç ile eşyalarındaki materyaller güvenlik altına alındı.

Ele geçirilen eserlerin dağılımı:

Operasyon kapsamında ele geçirilen materyaller arasında 2 adet Roma dönemine ait metal çanak, 2 adet hançer, 1 adet bilezik, 3 adet yüzük, 1 adet anahtar, 1 adet 23 santimetrelik haç, 6 adet madalyon, 1 adet küçük heykel, 4 adet silindir mühür, 54 adet sikke, 3 adet metal kolye parçası, 1 adet sandık içinde taş, 1 adet kolye parçası ve 1 adet detektör bulundu. Toplam ele geçirilen parça sayısı 80 olarak kaydedildi.

Gözaltına alınan üç şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve ele geçirilen materyaller koruma amaçlı olarak yetkili birimlere teslim sürecine tabii tutulacak.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TOPLAM 80 TARİHİ ESER...

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT TOPLAM 80 TARİHİ ESER PARÇAYI ADANA’DAN İSTANBUL’A SATMAK İÇİN GETİREN 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI, TARİHİ ESERLERE İSE EL KOYDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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