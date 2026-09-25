Dolar 48,9613 +0,02%
Euro 55,8708 +0,36%
Bist 12.900,04 +0,09%
Altın Gram 6.825,16 +0,88%
EUR/USD 1,1408 +0,24%
Brent Petrol 98,74 -1,48%
--°

Adanalı öğrenciler iki roketle TEKNOFEST'te Türkiye üçüncüsü oldu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu AKAY FoF takımı, TEKNOFEST Roket Yarışması'nda iki kategoride Türkiye üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Adanalı öğrenciler iki roketle TEKNOFEST'te Türkiye üçüncüsü oldu

ATÜ'lüler iki kategoride kürsüye çıktı:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri tarafından kurulan AKAY FoF Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamındaki Aksaray'ta düzenlenen Roket Yarışması'nda hem orta hem de yüksek irtifa kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yarışma sürecinde gençlerin atölyede tasarlayıp ürettikleri roketler görev uçuşlarını başarıyla tamamladı ve paraşüt sistemleriyle hasarsız şekilde kurtarıldı.

Roket Yarışması'na toplam 2 bin 139 takım başvurdu, yapılan değerlendirmenin ardından 73 takım finallere kaldı. ATÜ ekibi bu yoğun rekabet içinde iki ayrı roketle dereceye girerek dikkat çekti.

roketler ve teknik performans:

Takımın iki ayrı yapılanmasından çıkan roketlerden biri Beren, orta irtifa hedefi olarak belirlenen 4 bin 200 metre hedefine ulaştı. Diğer roket Nefes ise yüksek irtifa hedefi olan yaklaşık 6 bin metre seviyesine başarıyla erişti. Her iki roketin havada ayrılması ve paraşüt sistemleriyle güvenli şekilde yere indirilmesi görevleri eksiksiz tamamlandı.

AVİYONİK alanında takımın kendi geliştirdiği sistemler kullanıldı. Haberleşme, basınç ve nem gibi uçuş verileri ekip tarafından ölçülüp hakem heyetine sunuldu. Bu veriler performans değerlendirmesinde önemli rol oynadı ve takımın teknik yeterliliğini göstermesinde etkili oldu.

hazırlık süreci ve gelecek hedefleri:

Takım kaptanı Metehan Dağ bu yıl iki roketle ilk defa mücadele ettiklerini ve her iki hedeflerine de ulaşarak iki kategoride üçüncülük elde ettiklerini belirtti. Dağ, ekibin devir teslim kültürüne vurgu yaparak üst sınıflardan alınan bayrağın alt sınıflara aktarıldığını ve amaçlarının gelecek yıl iki roketle birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu söyledi.

Aviyonik sorumlusu Osman Emre Çay ise yaklaşık bir yıllık yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, son 2–3 ayda tempolarının arttığını ve geceleri atölyede sabahlayarak entegrasyon ile testlere odaklandıklarını dile getirdi. Çay, süreç boyunca teknik ve lojistik destek veren danışman hocalara ve rektörlüğe teşekkür etti.

AKAY FoF'un hem tasarım hem de uçuş doğrulama süreçlerinde elde ettiği başarı, üniversite destekli genç mühendislik projelerinin sahadaki somut sonuçlarına bir örnek oluşturdu ve gelecek yarışmalar için umut verdi.

Adanalı gençlerin roketleri TEKNOFEST&#039;te iki kategoride derece yaptı

Adanalı gençlerin roketleri TEKNOFEST'te iki kategoride derece yaptı

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mesleğinizi korumanın yolu: yapay zekayı öğrenmek ve uygulamak
images

OMÜ sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında 201. basamağa yükseldi
images

Telefonlar Büyümeden Piller Nasıl Büyüyor? Silikon-Karbon Bataryalar Ne Değiştir...
images

Zonguldaklı lise takımı arızayı fırsata çevirdi: TEKNOFEST'te en iyi takım ruhu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

Burdur merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe: 566 milyon liralık işlem tespit edildi

Girne açıklarında batan Filo Jet enkazında arama sona erdi: kayıp kişilere ulaşılamadı, kara kutu bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı