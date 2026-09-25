Adanalı öğrencilerin iki roketi TEKNOFEST'te iki kategoride üçüncülük kazandı

Akay FoF takımı iki kategoride kürsüye çıktı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri tarafından kurulan Akay FoF Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında Aksaray Atış Alanı'nda düzenlenen Roket Yarışması'nda hem orta hem de yüksek irtifa kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu. Genç mühendis adaylarının atölyede tasarlayıp ürettikleri iki ayrı roket, görev uçuşlarını planlandığı şekilde tamamlayıp paraşüt sistemleriyle hasarsız şekilde geri getirildi.

Uçuş performansı ve teknik veriler:

Yarışmada toplam 2 bin 139 takım tasarımlarını sundu; değerlendirmeler sonucu 73 takım finale kaldı. Akay FoF tarafından geliştirilen iki roketten biri olan 'Beren' orta irtifa kategorisinde hedeflenen 4 bin 200 metre'ye ulaşırken, yüksek irtifa tasarımı 'Nefes' yaklaşık 6 bin metre hedefine ulaştı. Her iki uçuşta da roket ayrılma sistemleri ve paraşüt açılma mekanizmaları beklendiği gibi çalıştı ve araçlar görev sonrası sağlam olarak kurtarıldı.

Takımın özgün aviyonik sistemi uçuş sırasında haberleşme, basınç ve nem gibi kritik verileri başarıyla topladı ve hakem heyetine iletildi. Bu veriler hem uçuş başarısının belgelendirilmesine hem de sonraki geliştirmeler için önemli geri besleme sağlanmasına olanak verdi.

Hazırlık süreci, ekip yapısı ve hedefler:

Akay FoF Takım Kaptanı Metehan Dağ, takımın bu yıl ilk kez iki roketle yarıştığını ve hem orta hem yüksek irtifa hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Dağ, iki roketin havada ayrılma ve paraşütle sorunsuz kurtarıldığını, özgün aviyonik çözümlerinin görevleri eksiksiz kaydettiğini vurguladı. Ayrıca takım içinde uygulanan devir teslim kültürünün, üst sınıflardan alt sınıflara bilgi aktarımını kolaylaştırdığını ve sürdürülebilir bir takım dinamiği oluşturduğunu ifade etti.

Aviyonik sorumlusu Osman Emre Çay ise yaklaşık bir yıllık çalışma yürüttüklerini, son 2-3 ayda tempolarının arttığını aktardı. Çay, entegrasyon ve testlerin gece geç saatlere kadar atölyede sürdüğünü, bu yıl iki takıma ayrılarak hem orta hem yüksek irtifada rekabet ettiklerini söyledi. Teknik ve lojistik destek sağlayan danışman hocalar ile rektörlüğe teşekkür ettiklerini belirterek, gelecek yıl iki roketle de birinciliği hedeflediklerini ekledi.

Akay FoF'ün başarısı, üniversite tabanlı yarışma ekiplerinin hem teknik olgunluk hem de organizasyon yeteneğinde mesafe kat ettiğini gösteriyor. Takımın bu deneyimi, sonraki projelerde kullanılacak veri ve uygulamalı mühendislik birikimi açısından önemli bir kaynak oluşturacak.

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ATÜ) ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN AKAY FOF ROKET TAKIMI, TEKNOFEST KAPSAMINDA ROKETSAN TARAFINDAN AKSARAY’DA DÜZENLENEN ROKET YARIŞMASI’NDA ORTA VE YÜKSEK İRTİFA KATEGORİLERİNDE İKİ AYRI ROKETLE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ.