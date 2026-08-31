Adanalı üretici tarlasından pazara doğrudan kavun satışıyla fark yaratıyor

tarladan halka doğrudan satışla ekonomik çözüm

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde yaklaşık 40 dönüm alanda üretim yapan Fatih Yıldırım, 2003'ten bu yana sürdürdüğü kavun ve karpuz üretimini ailece yönetiyor. Yıldırım, ürünlerini aracıya ve hale göndermek yerine bizzat pazara götürüp doğrudan tüketiciye sunuyor; bu yöntemle hem emeğinin karşılığını alıyor hem de tüketiciye daha uygun fiyat sağlıyor.

fiyat farkı ve üretici kazancı:

Yıldırım'ın aktardığına göre tarlada kilogram başına verilen fiyat 8-10 lira arasında değişiyor; tonaj alımlarında bu rakam 10 lira olarak belirlenebiliyor ve tarlanın tamamı alındığında daha da düşebiliyor. Ancak üreticinin kendi tezgâhında satışa sunduğu kavunların kilogram fiyatı 15-20 lira arasında seyrediyor. Aracı girdiğinde tüketiciye ulaşan fiyatın 25 liranın üzerine çıkabildiğini vurgulayan Yıldırım, aracısız satışın iki taraf için de kazançlı olduğunu söylüyor.

üretim süreci ve lezzet özellikleri:

Kavun yetiştiriciliğinin emek yoğun bir süreç olduğunu belirten Yıldırım, ürünün ekimden hasada kadar geçen sürecinin yaklaşık 70 gün sürdüğünü ve hasat döneminin yaklaşık 1-1,5 ay devam ettiğini ifade etti. Hasat ve pazar düzeni ailece planlanıyor; bir gün tarlada hasat yapıp ertesi gün pazarda satış gerçekleştiriliyor.

Bölgede yetişen kavunun kendine has bir aroması olduğuna dikkat çeken Yıldırım, ürünün genellikle "sarı kavun" veya "sarı burun" olarak bilindiğini, açık tarla üretiminin güneş alımını artırarak tadını ve kokusunu olumlu etkilediğini söyledi. Yıldırım, buradaki kavunun lezzetini "akide şekeri gibi" bir aromaya benzetiyor.

Bu sezon için tarlasından yaklaşık 70 ton ürün beklediğini aktaran Yıldırım, doğrudan satış modelinin yaygınlaşmasının, üreticinin gelirini korurken tüketicinin de daha uygun fiyatla kaliteli ürüne ulaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ADANA’DA 23 YILDIR AİLESİ İLE BİRLİKTE KAVUN VE KARPUZ ÜRETİMİ YAPAN FATİH YILDIRIM, TARLASINDA YETİŞTİRDİĞİ KAVUNLARI ARACIYA VE HALE GÖNDERMEK YERİNE AİLESİYLE BİRLİKTE DOĞRUDAN PAZARDA SATARAK ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİYİ BULUŞTURUYOR.