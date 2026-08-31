Adanalıoğlu'nda kontrolden çıkan otomobil seranın üzerinden toprak zemine düştü

Olayın ayrıntıları

Mersin’in Akdeniz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 01 AJA 747 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktığı bildirildi. Araç, yol kenarında bulunan meyve-sebze serasına çarparak seranın üzerinden geçip aşağıdaki toprak zemine düştü.

Kazanın gerçekleştiği yer:

Kaza, Adanalıoğlu Mahallesi Pompa Sokak civarındaki su kanalı yakınlarında yaşandı. Sürücünün iddia edildiği üzere direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan olayda araç önce seraya çarptı, ardından seranın yapısını aşarak toprak zemine yuvarlandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada araç içerisinde ve altında sıkışan Özer Hacıoğlu (52)’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerine gelen ekipler inceleme başlattı, olayla ilgili soruşturmanın ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilerde, kazaya ilişkin olası etkenlerin tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

MERSİN'İN AKDENİZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN MEYVE-SEBZE SERASINA GİREREK TOPRAK ZEMİNE DÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.