Dolar 48,2572 +0,06%
Euro 56,0001 +0,23%
Bist 14.546,55 -0,65%
Altın Gram 6.961,60 -0,95%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Adanalıoğlu'nda kontrolden çıkan otomobil seranın üzerinden toprak zemine düştü

Mersin'in Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde bir otomobilin meyve-sebze serasına girip toprak zemine düşmesi sonucu 52 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adanalıoğlu'nda kontrolden çıkan otomobil seranın üzerinden toprak zemine düştü

Olayın ayrıntıları

Mersin’in Akdeniz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 01 AJA 747 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktığı bildirildi. Araç, yol kenarında bulunan meyve-sebze serasına çarparak seranın üzerinden geçip aşağıdaki toprak zemine düştü.

Kazanın gerçekleştiği yer:

Kaza, Adanalıoğlu Mahallesi Pompa Sokak civarındaki su kanalı yakınlarında yaşandı. Sürücünün iddia edildiği üzere direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlayan olayda araç önce seraya çarptı, ardından seranın yapısını aşarak toprak zemine yuvarlandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yapılan çalışmada araç içerisinde ve altında sıkışan Özer Hacıoğlu (52)’nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerine gelen ekipler inceleme başlattı, olayla ilgili soruşturmanın ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilerde, kazaya ilişkin olası etkenlerin tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

MERSİN&#039;İN AKDENİZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN MEYVE-SEBZE SERASINA GİREREK TOPRAK ZEMİNE...

MERSİN'İN AKDENİZ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN MEYVE-SEBZE SERASINA GİREREK TOPRAK ZEMİNE DÜŞMESİ SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir istikametinde çekici tır ile otomobil çarpıştı, trafik kısmen aksadı
images

Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi
images

Işıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı
images

Efeler'de kardeş eliyle gıda desteği güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçakoca’da mevsimlik işçi çocuklarına kapsamlı sağlık taraması

Cizre'nin asırlık serinliği: tescilli limonatanın hikâyesi

Kayseri OSB başkanı Yalçın: ılımlı büyüme sürüyor, dış riskler ihracatı zorluyor

Patnos'ta su güvenliği güçleniyor: arıtma tesisi yüzde 75'e ulaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı