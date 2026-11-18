DAİMFED COP31 programında Adana'yı temsil etti

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) COP31 Antalya kapsamında gerçekleştirdiği sunumlarla Adana merkezli yerel iklim eylemlerini ve çok taraflı iş birliği modellerini uluslararası dinleyicilerle paylaştı. Federasyonun Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyon Başkanı Prof. Dr. Tuğçe Demirdelen iki ayrı panele katılarak hem yerel yönetimlerin rolünü hem de üniversite‑sanayi‑belediye‑STK birlikteliğini örnekleyen bir proje sunumu gerçekleştirdi.

Yerel yönetimlerin eylem planı 13 Kasım panelinde:

13 Kasım'da düzenlenen "İklim Değişikliği ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı" başlıklı panelde, Sarıçam Belediyesi ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) iş birliğiyle hazırlanan İklim Eylem Planı ele alındı. Panelde su ve enerji yönetimi, emisyon azaltımı, sıfır atık uygulamaları ve iklim risklerine uyum gibi gündem başlıkları üzerinden, yerel ihtiyaçlara dayanan ve izlenebilir sonuçlar üreten yaklaşımların önemi vurgulandı.

İklim Dayanışma Aileleri projesi 14 Kasım'da anlatıldı:

14 Kasım'da YÖK Pavilyonu programında Prof. Dr. Tuğçe Demirdelen'in proje koordinatörlüğünü yürüttüğü İklim Dayanışma Aileleri: Üniversiteden Sanayiye, Haneden Kente İklim Dönüşüm Hareketi sunuldu. ATÜ öncülüğünde geliştirilen projede Adana Sanayi Odası (ADASO), Kıvanç Tekstil ve Sarıçam Belediyesi ortak rol oynadı; DAİMFED ise sivil toplum paydaşı olarak katkı sağladı.

Projede üniversitede üretilen bilginin sanayide enerji ve kaynak verimliliğine, hanelerde sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarına ve kentlerde iklim dayanıklılığına dönüştürülmesi hedefleniyor. Sunumlarda kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra bireylerin ve ailelerin dönüşüm sürecine aktif katılımının gerekliliği ön plana çıktı. Programlara ayrıca DAİMFED Antalya Şube Başkanı Ali Gözükara da katılarak federasyonun destek ve temsil yetkinliğini pekiştirdi.

Etkinlikler, yerel örneklerin uluslararası platformlarda paylaşılmasının önemini gösterirken, Adana merkezli girişimlerin başka kentler ve paydaşlar için model oluşturma potansiyelini de ortaya koydu.

DOĞU AKDENİZ İNŞAAT MÜTEAHHİT BİRLİKLERİ FEDERASYONU (DAİMFED) YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİSYON BAŞKANI PROF. DR. TUĞÇE DEMİRDELEN, COP31 ANTALYA KAPSAMINDA İKİ PANELDE YER ALDI.