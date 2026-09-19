Adana'nın lezzet yılı: festival ekonomik tanıtım ve coğrafi işaretleri öne çıkaracak

10. Adana Lezzet Festivali şehre katkı sağlayacak

Adana Valisi Mustafa Yavuz öncülüğünde düzenlenen basın toplantısında, 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 10. Adana Lezzet Festivali'nin kent ekonomisi ve tanıtımına olumlu katkı yapacağı vurgulandı. Toplantı, Adana Valiliği Taşköprü Ek Hizmet Binası'nda ekonomi muhabirlerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte; Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı Ömer Tekdemir ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer de hazır bulundu.

festivalin içeriği ve hedefleri:

Vali Yavuz, Adana'nın hem sanayi hem tarım hem de su ürünlerinde öne çıktığını belirterek festivalin kentin gastronomi kimliğini güçlendireceğini söyledi. Lansmanı 23 Eylül'de İstanbul'da yapılacak festivalin 9-11 Ekim'de Adana'da gerçekleşeceğini duyurdu. Vali Yavuz, "Acısıyla tatlısıyla" sloganına atıfta bulunarak, istenirse Adana şalgamının acısı ile Adana tatlısının tatlısının festivalde öne çıkarılabileceğini aktardı. Festivalde Adana'nın tarihî ve kültürel değerleri ile coğrafi işaretli ürünler de tanıtılacak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın kentin ekonomisine olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

çukurova'nın tarımsal gücü ve istatistikler:

Çukurova Kalkınma Ajansı sunumunda, bölgenin verimli toprakları ve sulama altyapısı sayesinde yılda 2-3, hatta 4. ürün alabilme potansiyeli olduğu vurgulandı. Sunumda paylaşılan rakamlar arasında toplam tarım arazisi 4.920.822 dekar, sulanan tarım alanı 3.075.620 dekar, örtü altı tarım alanı 125.572 dekar ve kayıtlı çiftçi sayısı 34.238 yer aldı. Ayrıca şehirdeki restoran sayısı 2.962 olarak verildi ve gıda, yiyecek ile içecek hizmetlerinin il istihdamındaki payının %8 olduğu aktarıldı.

sektörel yapı, ihracat ve altyapı yatırımları:

Sunumda, 2025 verilerine göre Adana'nın tarım ürünleri ihracatının 328 milyon dolar ve gıda ürünleri ihracatının 994 milyon dolar olduğu belirtildi. Kentte şu an 24 coğrafi işaretli ürün bulunduğu, hedefin bu sayıyı 50'ye çıkarmak olduğu ifade edildi. Ayrıca kentte Portakal Çiçeği Karnavalı, Altın Koza Film Festivali, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ve Kültür Yolu Festivali gibi büyük organizasyonlarla birlikte yılda 12 fuar düzenlendiği vurgulandı.

sanayi bölgeleri ve lojistik entegrasyonu:

Adana'da 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6 endüstri bölgesi, 1 serbest bölge ve 7 küçük sanayi sitesi bulunduğu kaydedildi. Ceyhan-Yumurtalık hattının Türkiye'deki petrol boru hatlarının kesişim noktası olması nedeniyle petrokimya ve kimya sanayinde önemli gelişmeler beklendiği bildirildi. Gıda, sera ve su ürünlerine yönelik sanayi altyapısının hızlandığı, ayrıca Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve hızlı tren hatlarıyla entegre bir lojistik ağın oluştuğu sunumda yer aldı.

Toplantıda öne çıkan ortak kanaat; Adana Lezzet Festivali'nin kent ekonomisine doğrudan katkı sağlarken aynı zamanda Adana'nın gastronomi mirasını, coğrafi işaretlerini ve turizm potansiyelini görünür kılacağı yönünde oldu.

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, 9-11 EKİM'DE 10'UNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLECEK ADANA LEZZET FESTİVALİ'NİN YOĞUN KATILIMLA ŞEHRİN EKONOMİSİNE VE TANITIMINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.