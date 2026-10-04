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Adana'nın pazar sabahlarına hayat veren bit pazarı

Adana'nın Kocavezir Mahallesi'nde her pazar saat 05.00'te kurulan bit pazarı; antika, giyim ve ev eşyalarını uygun fiyatlarla sunarak geniş kitleleri çekiyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:32

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana'nın pazar sabahlarına hayat veren bit pazarı

Haftalık buluşma noktası:

Adana Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde her pazar saat 05.00'te kurulan bit pazarı, gün doğmadan tezgahlarını açan esnaf ve sabahın erken saatlerinde alışverişe gelen yüzlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Antikalardan tablolar ve el aletlerine, giyimden ev eşyalarına kadar uzanan zengin ürün yelpazesi pazarı, hem koleksiyoncu hem de bütçe dostu alışveriş arayanlar için cazip kılıyor.

Erken saatlerin yoğunluğu ve çeşitlilik:

Pazar sabahlarının serinliğinde tezgahlarını kuran satıcılar, hem sıfır hem ikinci el ürünleri yan yana sergiliyor. Ziyaretçiler aradıklarını bulabilmek için tezgah tezgah dolaşıyor; tornavidadan bisiklete, elbiseden ayakkabıya kadar çok sayıda alternatif sunuluyor. Bu çeşitlilik, pazarı yalnızca alışveriş noktası değil aynı zamanda kent yaşamının canlı bir parçası haline getiriyor.

Fiyatlar ve alım gücü:

Pazardaki ürünlerin piyasa fiyatlarının altında sunulması, vatandaşların ilgisini artırıyor. Satıcılardan Ogün Hoşçimen'in aktardığı üzere burada hem dar gelirli hem de daha yüksek gelir gruplarından gelenler aradıklarını buluyor; Hoşçimen, sattığı ürünler için örnek olarak 100 TL’ye pantolon, 50 TL’ye tişört ve 50 TL’ye gömlek fiyatlarını veriyor. Bu fiyat aralığı, pazarı ekonomik alışveriş arayanlar için tercih edilir kılıyor.

Satıcı ve müşteri görüşleri:

Müşterilerden Sermin Derin pazarı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek evdeki küçük eşyaların bile pazara getirildiğini ve uygun fiyatlar bulduğunu söylüyor; Derin bugün 150 TL’ye şort bulduğunu belirtiyor. Mehmet Tan ise pazara her pazar geldiklerini, erken gelmenin önemli olduğunu ve beklenmedik değerli ürünlerle karşılaşılabildiğini vurguluyor. Çorap satan Çilem Çetin de eşinin engelli olduğunu, bu işi sürdürerek aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade ederek tüm Adana ve çevresini pazara davet ediyor.

Bit pazarı, hem ekonomik alışveriş yapmak isteyenler hem de elindeki eşyaları nakde çevirmek isteyenler için önemli bir mecra işlevi görüyor. Sabah erken saatlerde başlayıp öğleye kadar süren hareketlilik, pazarı kent hafızasında canlı tutan unsurların başında geliyor. Yerel bir buluşma noktası olarak pazarda sadece alım-satım değil, mahalle kültürünü ve küçük esnafın dayanışmasını görmek mümkün.

ADANA’DA HER PAZAR GÜNÜ KURULAN BİT PAZARI, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ARADIĞINI UYGUN...

ADANA’DA HER PAZAR GÜNÜ KURULAN BİT PAZARI, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ARADIĞINI UYGUN FİYATA ALMAK İSTEYEN BİNLERCE VATANDAŞI AĞIRLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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