Adana'nın renkli buluşması: kuş pazarı sabahın erken saatlerinde canlanıyor

Adana'da kuş pazarı sabahın ilk ışıklarıyla kuruluyor

Adana'nın Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında, onlarca türde kanatlı ve kümes hayvanı satışa sunuluyor. Pazara gelen satıcılar, sabah saat 05.00'te tezgâhlarını ve kafeslerini kurup getirdikleri kuşları sergiliyor. Günün erken saatlerinden itibaren alıcılarla buluşan kuşlar arasında güvercinler en yoğun ilgiyi görürken, papağan, hindi, tavuk ve tavus kuşu gibi türler de alıcılarını bekliyor.

pazarın sabah ritüeli:

Satıcılar ve koleksiyoncular için pazar, sadece bir satış yeri değil aynı zamanda bir buluşma noktası. Tezgâhların kurulması, kafeslerin düzenlenmesi ve kuşların kontrol edilmesi sabah ritüelinin parçaları. Pazarda güvercin satan Tuğrul İltaş, bu hobinin kuş meraklıları arasında nesiller boyu aktarılan bir sevda olduğunu söylüyor: "Bu hobi genelde büyüklerimizden bize geçen bir sevda. Burada kuş pazarımız var. Pazara çeşitli kuşlar geliyor. Biz de elimizde olan çeşitli kuşları buraya satmaya getiriyoruz." İltaş kendi mesleğini de hatırlatarak, "Ben normalde bilişim uzmanıyım. Kurumsal bir firmada yöneticilik yapıyorum. Bu farklı bir hobi." ifadelerini kullandı.

çeşitlilik ve ilgi:

Pazarda sadece güvercin değil, süs kuşlarından posta ve taklacı kuşlara, büyük kümes hayvanlarından renkli papağanlara kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Satıcılardan Ömer Azer, Adana halkının pazara büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Adana’da insanlar kahvaltısını yapmadan bu pazara gelir. Pazar günü, bizim için çok farklı bir gün. İnsanlar eşinden çocuğundan önce kuş pazarını görür. İlgi çok büyük. Burası Adana’mızın olmazsa olmazı ve neşesi. Türkiye’nin en büyük kuş pazarı burası." dedi ve aileleri çocuklarıyla gelmeye davet etti.

Farklı türleri temin eden satıcılar, hayvanların geldiği bölgelere de dikkat çekiyor. Hasan Altındiş, "Burada posta kuşu var, taklacı kuş var, süs kuşu var. Büyük bir ilgi görüyoruz, bir sürü insan var. Biz kuşları Hatay’dan getirip burada satıyoruz." derken, pazarda nadir ve pahalı türlerin de yer aldığını; bazı kuşların 10 bin TL ve 20 bin TL seviyelerine ulaşabildiğini söyledi.

hobi, ticaret ve merakın buluşması:

Pazara müşteriler de yoğun ilgi gösteriyor. Müşteri Burak Can Rüşkan, bir kuş koleksiyoncusu olduğunu belirterek, "Ben Adana kuşu aldım. Uçurmak için aldım, kendisi erkek. Bir tane de dişi alacağım. Evimde 50-60 adet kuş var. Bu kuşu 2 bin TL’ye aldım. Parasını veriyorum ve kuşu alıp eve götürüyorum, izliyorum, güzel oluyor. Bunu sadece kuşçu olan anlar. Bu işin ticareti de var hastalığı da var." diye konuştu. Bir başka ziyaretçi Mert Can Yılmaz da pazarın atmosferini överek, ellerindeki kazı bin TL'ye aldığını ve pazarda dolaşmayı sevdiğini söyledi.

Pazar, hem koleksiyoncuların hem de meraklı ailelerin sabah rutini haline gelirken, satıcılar da hem hobi hem de ticaret boyutunda hareket eden bu pazarı yıl boyunca canlı tutuyor. Adana kuş pazarına ilgisi olan hayvanseverler, farklı türleri görmek ve satın almak için pazarı ziyaret edebiliyor.

MESTANZADE MAHALLESİ'NDE KURULAN HAYVAN PAZARINDA, ONLARCA TÜRDE KANATLI VE KÜMES HAYVANI SATIŞA SUNULUYOR