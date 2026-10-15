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Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Başkan Özdemir, yaklaşık 60 milyon TL yabancı borca rağmen transfer görüşmelerine başladıklarını ve transfer tahtasını açmayı öncelik saydıklarını açıkladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Adanaspor’un yeni yol haritası: borçla mücadele ve transfer önceliği

Adanaspor’da yeni yönetimin öncelikleri

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nde basınla bir araya gelen Uğur Özdemir, görevi Ergin Göleli’den devraldıktan sonra kulüp için hazırladıkları yol haritasını paylaştı. Toplantıda mali tablo, transfer tahtası, tesisleşme hedefleri ve geçmiş döneme ilişkin iddialar ele alındı. Özdemir, kulübün içinde bulunduğu zorlukların farkında olduklarını ve önceliklerini netleştirdiklerini söyledi.

transfer tahtasını açmak birinci hedefimiz:

Başkan Özdemir, dış transfer görüşmelerine başladıklarını duyururken, bunun kulübün finansal yükünü görmezden gelmek anlamına gelmediğini vurguladı. Kulübün yabancı oyunculara yönelik borcunun yaklaşık 60 milyon TL seviyesinde olduğunu belirten Özdemir, öncelikle transfer engelini kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti. ‘‘Devre arasına kadar elimizdeki oyuncularla devam edeceğiz. Onların da ellerinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum’’ sözleriyle mevcut kadroya güven duyduğunu ekledi.

Özdemir, kulübün borç ödeme sınırının yaklaşık 200 milyon lira civarında olduğunu; bunun üzerindeki tutarların ilgili taraflarca karşılanması gerektiğini söyledi. Borçların yönetimi için ellerindeki belgeleri titizlikle incelediklerini ve ödeme önceliklerini vergi, SGK, elektrik ve kira gibi kalemler üzerinden aşamalı olarak çözmeyi planladıklarını belirtti. ‘‘Sabah ezanıyla başlayıp geceye kadar çalışıyoruz, camiamızdan biraz sabır bekliyoruz’’ diyerek destek çağrısında bulundu.

geçmiş dönem kayıtları ve hukuki süreç:

Özdemir, geçmiş dönem sözleşmeleriyle ilgili olarak kulüp içinde son üç yıldır düzenli kayıt tutulmadığı iddiasını dile getirdi. Yetkisiz imzalarla yapıldığı öne sürülen bazı sözleşmeler ve alacak talepleri için hukuki yollara başvuracaklarını ve gerektiğinde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yönetimin önündeki hedefler arasında Adanaspor’u eski seviyelerine taşımak ve kulübe ait bir stadın kazandırılması da bulunuyor. Özdemir, bu hedeflere ulaşmak için Adana halkı ve siyasetçilerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

ADANASPOR’DA ERGİN GÖLELİ’DEN GÖREVİ DEVRALAN YENİ BAŞKAN UĞUR ÖZDEMİR (ORTADA) TÜRKİYE SPOR...

ADANASPOR’DA ERGİN GÖLELİ’DEN GÖREVİ DEVRALAN YENİ BAŞKAN UĞUR ÖZDEMİR (ORTADA) TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ (TSYD) ADANA ŞUBESİ’NDE BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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