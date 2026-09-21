Adapazarı-Serdivan hattı 19 istasyonla kent içi ulaşımı güçlendirecek

Adapazarı-Serdivan tramvay projesinde son hazırlıklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya kent içi ulaşım altyapısını güçlendirecek yeni tramvay hattında temel atma öncesi son hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Proje, şehir merkezinden başlayıp üniversite kampüsleri ve Serdivan yönüne uzanan bir güzergah üzerinde planlandı.

Uraloğlu projenin teknik ve işletmeye yönelik temel özelliklerini aktararak hattın kent içi ulaşım kapasitesini artırmayı ve yoğun saatlerde trafiği rahatlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hat ve istasyon düzeni:

Proje, 15,2 kilometre uzunluğunda ve 19 istasyon şeklinde tasarlandı. Güzergah, Gar Meydanı'ndan başlayacak, Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kampüslerinin bulunduğu bölge üzerinden Serdivan'a ulaşacak. Hattın ayrıca Serdivan Spor Salonu ve stadyum bölgesine doğrudan erişim sağlayacağı belirtildi.

Bu düzenleme ile çevredeki yerleşim, eğitim ve spor alanlarına erişim kolaylaşacak, aktarma süreleri kısalacak ve ulaşım ağındaki bütünleşme güçlenecek.

İhale, takvim ve hedeflenen işletme hızı:

Uraloğlu, Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi ihalesinin 28 Nisan tarihinde yapıldığını, sözleşmenin 25 Ağustos tarihinde imzalandığını ve yer tesliminin 27 Ağustosta gerçekleştirildiğini kaydetti. Şantiye kurulumu sürüyor ve temel atma için son hazırlıklar tamamlanıyor.

Tramvayların tasarım hızı saatte 70 kilometre olarak öngörülüyor. Bu hız planlaması, hattın akışkan ve zaman açısından verimli işletilmesine katkı sağlayacak şekilde belirlendi.

Uraloğlu ayrıca, 2024 yılında hizmete alınan ADARAY sonrasında kent içi raylı sistem ağını yeni projelerle genişletmeye devam ettiklerini vurguladı. Adapazarı-Serdivan hattının devreye alınmasıyla özel araç kullanımında azalma, toplu taşıma kapasitesinde artış ve seyahat sürelerinde iyileşme bekleniyor.

Projenin işletmeye alınmasının ardından bölgedeki yolcu dağılımı ve trafik yoğunluğuna olumlu etkiler sağlaması hedefleniyor. Yer teslimi ve şantiye çalışmalarının tamamlanmasının ardından temel atma ve inşaat aşamaları hızla ilerleyecek.

15,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ ADAPAZARI-SERDİVAN TRAMVAY HATTINDA 19 İSTASYON OLACAK