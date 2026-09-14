Adapazarı'da hastane önünde kaza: polis aracındaki iki görevli de yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Orhan Gazi Caddesi'nde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 54 A 7282 plakalı polis aracı ile 54 AAE 174 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kontrolden çıktı ve olay yerinde acil müdahale gerektiren durum oluştu.

yaralılar ve ilk müdahale:

Çarpışma sonucu araçlardaki kişilerden 2'si polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı polisler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, otomobilde bulunan diğer üç yaralı ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve ekipler olay yerinde inceleme yaparak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazanın nedeni, hem adli hem de idari yönden yapılacak çalışmalarla belirlenecek.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE POLİS ARACI İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 2'Sİ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI.