Adapazarı'nda kaçak tütün operasyonu: binlerce paket ele geçirildi

Operasyonun ayrıntıları:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adapazarı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İş yeri ve depoda yapılan aramalar sonuç verdi.

ele geçirilen ürünler:

Aramalarda 4 bin 942 paket gümrük kaçağı sigara, 161 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 158 paket gümrük kaçağı pipo tütünü ve 127 adet gümrük kaçağı yeni nesil ısıtmalı sigara tütünü ele geçirildi.

şüpheli ve adli süreç:

Operasyon kapsamında N.Ö. (52) isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ADAPAZARI İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR İŞ YERİ VE DEPOYA DÜZENLENEN OPERASYONDA BİNLERCE PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA, TÜTÜN VE ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.