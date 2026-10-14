Adapazarı'nda kafe önünde son anda kurtuluş: kontrolden çıkan araç açık alana girdi

kaza ve ilk tespitler:

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Adnan Menderes Caddesi üzerinde kontrolden çıktığı belirtilen bir otomobil kaldırıma çıkarak bir kafenin açık oturma alanına daldı. Olayda sürücü ve aracın plakası henüz tespit edilemedi. Meydana gelen kargaşa, bölgedeki esnaf ve vatandaşlar tarafından anbean gözlemlendi.

güvenlik kamerası görüntüleri:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafenin açık alanından çıkan bir kadının tam da otomobilin alana girmesinden saniyeler önce mekandan ayrıldığı görülüyor. Görüntüler, aracın kontrolünü kaybetme anını ve kafenin giriş bölümüne hızla yönelişini net biçimde kaydetti; kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

son durum ve etkiler:

Meydana gelen olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Olay sonrası alanda oluşan karışıklık, görsel olarak "savaş alanı" benzeri bir izlenim bıraktı. Sürücü ve plaka bilgilerine dair henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK BİR KAFENİN AÇIK ALANINA DALDI. KAZADAN SANİYELER ÖNCE KAFEDEN ÇIKAN KADIN, OTOMOBİLİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULURKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.