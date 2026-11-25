olay ve kayda yansıyan görüntüler:

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Sakarbaba Caddesi üzerinde, sabah trafiğinin en yoğun olduğu saatlerde bir otomobilin tehlikeli sürüşü başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün yoğunluğa aldırış etmeden hızlandığı, sinyalsiz şerit değiştirerek diğer araçları sıkıştırdığı ve kazaya davetiye çıkardığı görülüyor.

trafikte kısa anların riski:

Kayda geçen manevralar, az süre içinde büyük tehlike yaratabilecek davranışları gözler önüne seriyor. Hızlanma, şerit ihlali ve sıkışma gibi hareketler, yoğun sabah trafiğinde ani duruş veya yön değişiklikleriyle birleştiğinde zincirleme kazalara yol açabiliyor.

kameraların kanıt değeri ve sürücü bilinçlendirmesi:

Bu tür görüntüler olayın ayrıntılarını belgeleyerek görsel kanıt sağlıyor ve trafik güvenliği açısından değerlendirme imkânı sunuyor. Kaydın yayımlanması, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğine dair farkındalık yaratırken, benzer davranışlara karşı uyarı işlevi görebilir.

SAKARYA'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN TRAFİKTE HIZ YAPARAK DİĞER ARAÇLARI SIKIŞTIRAN VE SİNYALSİZ ŞERİT DEĞİŞTİREREK TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.