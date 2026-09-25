Dolar 48,9613 +0,02%
Euro 55,8708 +0,36%
Bist 12.900,04 +0,09%
Altın Gram 6.825,16 +0,88%
EUR/USD 1,1408 +0,24%
Brent Petrol 98,74 -1,48%
--°

Adapazarı'nda tasması kopan köpeğin saldırısı sürücüler sayesinde sonlandı

Adapazarı Karasu Yolu Caddesi'nde 23 Eylül'de tasması kopan sahipli köpeğin saldırısına uğrayan Kadir Çay, sürücülerin korna çalmasıyla kurtuldu ve tedavi edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adapazarı'nda tasması kopan köpeğin saldırısı sürücüler sayesinde sonlandı

Olayın gelişimi:

Olay, 23 Eylül sabahı Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Üzerinde uzun bir tasma bulunan sahipli bir köpeğin zincirini kopararak ortalıkta dolaştığı sırada, ekmek almaya çıkan Kadir Çay'a aniden saldırdığı belirtildi. Köpeğin Çay'ı bacağından ısırıp yol kenarına doğru sürüklediği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mağdurun anlattıkları:

Kadir Çay yaşadığı anları şöyle aktardı: "Evimden çıktım ekmek almaya gidiyordum. Yolda yürürken sağ tarafımdan köpek direkt üstüme zıpladı. Ben onla mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ben kurtulmak için hareketler yaptım. O sırada arabalar geldi. Arabalar korna basınca köpek heyecan yaptı. 3-4 tane izi var, çok fazla bir şey yok. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Sonra arabadaki adamlar köpeğe vurunca köpek kaçıp gitti. Köpek gidince beni çektiler. Arabanın içerisine aldılar, ambulans çağırdılar. Kendim giderim dedim, kendim gittim hastaneye. Tedbir amaçlı iki üç tane iğne vuruldum. Sonra taburcu oldu. Olay esnasında zaten şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece kendi kendime mücadele veriyordum. Sağlık durumum şuan iyi, bir şeyimiz yok çok şükür. Bacağımı tırmalamış. Yürümekte biraz güçlük çekiyoruz".

Komşuların ve akrabaların yorumu:

Çevredekiler ve yakınları, saldırının ardından sürücülerin korna çalarak müdahale etmesi sayesinde daha ağır bir yaralanmanın önlendiğini vurguladı. Olay yerine gelen akrabası Ramazan Karaarslan ise, hayvanların eğitimine dikkat çekerek şunları söyledi: "Mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. İyi tarafı kimseye bir zarar gelmedi. Kardeşimizin durumu iyi. İyi yırttık. Sahipli bir köpek bu, sokak hayvanı değil. Tasmasını kopartmış. Sahibi sonradan geldi, köpeği aldı götürdü. Kardeşimizde gidip aşı olup geldi. Hayvanlar bize Allah’ın emaneti, köpekleri beslerken severek besleyelim. Şiddet ile değil, severek besleyelim. Köpeği nasıl beslersen köpek öyle gider. Kardeşimizi de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

Yetkililer ve çevre sakinleri, tasma ve muhafaza koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini, sahipli hayvanların kontrolünün sağlanmasının benzer olayları önleyebileceğini belirtti. Olay sonrası köpeğin sahibi tarafından alındığı bildirildi.

Köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşamıştı: O anları anlattı

Köpeğin saldırısı ile dehşeti yaşamıştı: O anları anlattı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kutlamalarda artan gürültü ve kirlilik için Amed Sportif Faaliyetler taraftarlar...
images

Samanla geçinenlerin arka planı: pres ve nakliye hattı
images

Köyde gözyaşlarıyla uğurlanan 12 yaşındaki Muhammet Ali
images

Bilecik'te üç haftadır onarılmayan su patlağı mahalleliyi isyan ettirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dolandırıcılara karşı akıllı takip: DOLUNAY ile hızlı müdahale ve koordinasyon

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

Burdur merkezli yasa dışı bahis şebekesine büyük darbe: 566 milyon liralık işlem tespit edildi

Girne açıklarında batan Filo Jet enkazında arama sona erdi: kayıp kişilere ulaşılamadı, kara kutu bulundu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı