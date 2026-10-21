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Adapazarı'nda Tığcılar dönüşümü: bir ayda 45 yapı yıkıldı, hedef güvenli yaşam

Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde başlatılan mahalle bazlı kentsel dönüşümün birinci ayında, 109 yapıdan 45'inin yıkımı tamamlandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Adapazarı'nda Tığcılar dönüşümü: bir ayda 45 yapı yıkıldı, hedef güvenli yaşam

Bir aylık bilanço: tığcılar'da neler yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Tığcılar Mahallesi 1. Kısım Projesi kapsamında başlatılan mahalle bazlı kentsel dönüşümün ilk ayı geride kaldı. Proje, başlangıçtan itibaren yüzde 91 uzlaşı oranıyla ilerledi ve dönüşüm bölgesinde yer alan 109 yapıdan 45'inin yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmalar, hem yıkım hem de enkaz kaldırma süreçlerini eş zamanlı yürüterek alanda hızlı bir değişim sağladı.

çalışma temposu ve saha uygulamaları:

Ekipler, çalışma programını 24 saat esasına yakın bir tempoyla sürdürüyor; günün ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar saha faaliyetleri devam etti. Öncelikle risk teşkil eden binaların kontrollü yıkımı yapılırken, aynı anda molozların alandan temizlenmesiyle alanın güvenli hale getirilmesine önem verildi. Proje, toplam 718 bağımsız bölümü kapsıyor ve uygulama sürecinde hem yıkım hem de altyapı hazırlığı adımları eş zamanlı planlanıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Hemşehrilerimizin başını yastığa huzurla koyduğu, kendini güvende hissettiği bir Sakarya için Adapazarı Tığcılar Mahallesi’nde mahalle bazlı ilk dönüşümü başlattık. İlk yıkımın üzerinden bir ay geçti, 109 yapıdan 45’inin yıkımını tamamladık. Sadece binaları yenilemeyecek, ailelerimizin huzurla yaşayacağı, çocuklarımızın güvenle büyüyeceği bir gelecek inşa edeceğimiz dönüşüm çalışmalarımızın ilk etabında hızla ilerliyoruz. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir vizyonumuz doğrultusunda attığımız bu adımla Sakarya’mızı geleceğe daha güvenle hazırlıyoruz

Projede önümüzdeki dönemde de yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi, uzlaşı sürecine bağlı olarak konut yenileme ve altyapı yatırımlarının devreye alınması bekleniyor. Yerel yönetim, sürecin şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla yürütülmesine vurgu yapıyor ve dönüşümün bölge sakinlerinin güvenli yaşam koşullarına kavuşmasını hedeflediğini belirtiyor.

SAKARYA&#039;NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE ŞEHİR TARİHİNDE İLK KEZ BAŞLATILAN MAHALLE BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM...

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE ŞEHİR TARİHİNDE İLK KEZ BAŞLATILAN MAHALLE BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE 1 AYLIK BİLANÇOYU AÇIKLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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