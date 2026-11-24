Aday öğretmenlerin yemininde umut ve sorumluluk vurgusu

Kayseri'de adaylık sürecini tamamlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü programında meslek yemini etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk bırakma seremonisiyle başladı ve Milli Eğitim Akademisi'ndeki programla devam etti.

Törenin akışı:

Program, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması yer aldı; ardından aday öğretmenler resmi olarak meslek yeminini etti.

Yemin töreninin ardından Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi. Konser sırasında 2017'de Batman'da teröristlerce şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın da anıldı ve program topluca anma ve hatırlama havasında sürdü.

Öğretmenliğin anlamı ve iletilen mesajlar:

Programda aday öğretmenler adına konuşan Naciye Nur İnce şu ifadeleri kullandı: "24 Kasım Öğretmenler Günü, yalnızca bir mesleğin kutlandığı gün değil; geleceğe yön veren, bilgiyle birlikte umut, sevgi ve değer aşılayan öğretmenlerimizin emeklerinin hatırlandığı çok özel bir gündür. Öğretmenlik, yalnızca bir bilgiyi aktarmak ya da bir müfredatı tamamlamak değildir. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, onun kendine inanmasını sağlamak, merakını canlı tutmak ve geleceğe umutla bakmasına vesile olabilmektir. Bazen bir öğrencinin öğrendiği ilk kelimede, bazen başardığı küçük bir adımda, bazen de gözlerindeki ışıkta mesleğimizin en büyük karşılığını buluruz. Bizler, meslek hayatının henüz başında olan aday öğretmenler olarak bu büyük sorumluluğun farkındayız. Önümüzde öğreneceğimiz çok şey, dokunacağımız nice hayat ve birlikte büyüteceğimiz umutlar var. Her öğrencinin kendine özgü bir dünyası olduğunu bilerek sabırla, sevgiyle ve adalet duygusuyla görevimizi yerine getirmek için çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki iyi bir öğretmen yalnızca öğrencisinin bugününe değil, yarınlarına da ışık tutar. Bir öğretmenin öğrettiği iz, bazen yıllar sonra bile bir insanın hayatına yön verebilir. İşte bu nedenle öğretmenlik, sorumluluğu büyük olduğu kadar değeri de hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir meslektir".

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de konuşmasında eğitimin niteliğine ve öğretmenin rolüne dikkat çekti: "Bilgiye erişim yollarının çeşitlendiği günümüzde öğretmenin rehberliği daha da büyük bir önem kazanmıştır. Dijital araçlar bilgiye erişimi kolaylaştırabilir. Ancak merakı canlı tutmak, bilgiyi anlamlandırmak, farklı düşünceler arasında bağ kurmak ve öğrenileni üretime dönüştürmek için güçlü bir eğitim rehberliğine ihtiyaç vardır. Öğretmen öğrencisini hazır cevapların ötesine taşıyarak doğru soruların peşinden koşmasını sağlar. Böylece öğretmenlik bilgiyi akıl, değer ve sorumluluk bilinciyle değerlendirmeyi öğreten, öğrencinin düşünce dünyasının gelişimine yön veren vazgeçilmez bir rehberlik sorumluluğu taşır. Bir milletin geleceği yetiştirdiği nesillerin düşünme biçiminde, değerlerinde ve dünyaya kattığı üretimde şekillenir. Öğretmenler nesiller arasında köprü kurarak toplumun ortak hafızasını ve medeniyet birikimini gelecek kuşaklara taşır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bilgiyi, beceriyi, ahlakı ve şahsiyeti, şahsi gelişimi bir bütün olarak ele alarak öğretmenlerimizin bu sorumluluğunu üstün bir düzeyde desteklemektedir. Öğretmenlerimiz ise modelin öngördüğü yetkin ve erdemli insanın yetişmesinde belirleyici rol üstlenmektedir. Bu bakımdan öğretmenlik bugünün eğitim faaliyetlerinin ötesinde bir milletin yarınlarına yön veren ve insanlığın ortak geleceğine katkı sunan kurucu bir meslektir. Bu emeğin karşılık bulduğu her öğrencinin kendisini değerli ve güvende hissettiği ortamların oluşturulması ise hepimizin ortak sorumluluğudur. İnanıyorum ki öğretmenin öğrencisinin hayatına kattıkları bazen o öğrencinin kendi öğrencilerine aktaracağı bir değere, bazen topluma kazandıracağı bir esere, bazen de başka bir insanın hayatına dokunma biçimine dönüşür. Ben bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum".

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Tören, hem aday öğretmenlerin yemin etmesi hem de anma ve kültürel etkinliklerle tamamlandı.

KAYSERİ’DE ADAYLIK SÜRECİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMINDA MESLEK YEMİNİNİ ETTİ.