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Adı karışan ünlü: yanlış isimle yapılan uyuşturucu haberi itibarını zedeledi

Bodrum’da yaşayan Yeliz Yeşilmen, isminin uyuşturucu operasyonunda adı geçen Yeliz Yeşilçimen ile karıştırılması sonrası hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adı karışan ünlü: yanlış isimle yapılan uyuşturucu haberi itibarını zedeledi

olay ve ünlünün tepkisi:

Bodrum’da yaşayan iş insanı Yeliz Yeşilmen, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yeliz Yeşilçimen ile isim benzerliği yaşanması nedeniyle bazı yayın organlarında kendisininmiş gibi yer alan haberler üzerine açıklama yaptı. Yeşilmen, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bu ilişkilendirmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamasında "Ben Yeliz Yeşilmen’im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen’dir" diyen Yeşilmen, bazı gazete ve internet sitelerinin en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını yapmadan yanlış bilgi verdiğini söyledi. Yeşilmen, şu anda Bodrum’da yaşadığını ve çocuklarıyla birlikte ABD’de tatilde bulunduğunu ifade etti.

gazetecilik sorumluluğu ve itibar kaybı:

Yeşilmen, isminin böyle ağır bir iddiayla anılmasının "basit bir isim benzerliği" ile geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Yapılan yanlış yayınların şahsını ve itibarını doğrudan hedef aldığını belirterek, bu tür hataların yalnızca bireysel değil, aynı zamanda mesleki etik bakımından da sorunlu olduğunu söyledi. "Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" ifadesini tekrarladı.

hukuki adımlar ve eşinin açıklaması:

Hakkının korunması için yasal süreç başlatacağını belirten Yeşilmen, yaptığı açıklamada haberleri yapan, yayımlayan ve gerekli düzeltmeyi yapmayan tüm kişi ve kuruluşlara karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi. Sürecin bundan sonra avukatları tarafından titizlikle takip edileceği kaydedildi.

Eşi iş insanı Ali Uğur Akbaş da konuyla ilgili açıklama yaparak eşinin tatilde olduğunu ve yarın Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Akbaş, yaşananın tamamen soy isim benzerliğinden kaynaklandığını, bazı basın yayın organlarında yanlışlıkla Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazıldığını ve gerekli hukuki sürecin başlatıldığını ifade etti.

YELİZ YEŞİLMEN &quot;ÜNLÜLERE YÖNELİK YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ADI GECEN BEN DEĞİLİM, YELİZ...

YELİZ YEŞİLMEN "ÜNLÜLERE YÖNELİK YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ADI GECEN BEN DEĞİLİM, YELİZ YEŞİLÇİMEN’DİR."

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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