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Adil mi sorusu: küresel servet uçurumu zirvede tartışıldı

Uluslararası Adalet Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 60 bini bulan bir avuç elitin milyarlarca insandan çok daha fazla servet ve imkâna sahip olmasını sorguladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Elif Demir

Adil mi sorusu: küresel servet uçurumu zirvede tartışıldı

Erdoğan'ın zirvedeki mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde küresel eşitsizlik konusu üzerine dikkat çekici bir soru yöneltti. Konuşmasında, "Dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan üç kat daha fazla servete, gelire ve imkâna sahip olması adil midir?" ifadesini kullandı.

Eşitsizliğin boyutuna işaret:

Erdoğan, sözlerinde sayısal vurgulara yer vererek mevcut dağılımın parametrelerini gözler önüne serdi. 60 bini bulan elit tanımlaması ile küresel imkânlara erişimdeki dengesizliği ortaya koydu; konuşmada hem servet, hem gelir hem de imkânlara erişimden bahsedildi.

Adalet ve sorgulama çağrısı:

Konuşma, adalet ölçütlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dair bir sorgulamayı içerdi. Erdoğan, bu tablo karşısında adil olma kavramının yeniden düşünülmesini talep edercesine "adil midir?" sorusunu ön plana çıkardı ve küresel adalet perspektifinde tartışma açtı.

Uluslararası Adalet Zirvesi'ndeki konuşma, küresel gelir ve servet dağılımının etik ve politik yönlerinin yeniden değerlendirilmesine işaret eden bir içerik sundu. Erdoğan'ın sözleri, zirvede ele alınan adalet başlıkları çerçevesinde dikkat çekici bir vurgu olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya genelinde sayısı 60 bini ancak bulan bir avuç elitin 4 milyar insandan üç kat daha fazla servete, gelire ve imkâna sahip olması adil midir?"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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