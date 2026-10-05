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Adilcevaz-Patnos kara yolunda tek aracın takla atması: iki yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 65 AAK 973 plakalı kamyonetin kontrolü kaybetmesi sonucu takla atmasıyla 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adilcevaz-Patnos kara yolunda tek aracın takla atması: iki yaralı

Kaza ayrıntıları:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Adilcevaz-Patnos kara yolunun 32. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen 65 AAK 973 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Sağlık ekipleri kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı; ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı ve güvenlik önlemleri kapsamında olay yerinde çalışmalar sürdü.

trafik güvenliği ve olası nedenler:

Takla vakalarında sık görülen etkenler arasında yol koşulları, ani manevralar, hız ve sürücü hataları yer alır. Bu tür kazaların riskini azaltmak için sürücülere araç bakımı, hız kontrolü ve emniyet kemeri kullanımının önemi hatırlatılır.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİ KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİ KAMYONETİN TAKLA ATMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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