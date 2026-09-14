Adilcevaz semalarında yağmur sonrası renkli gökkuşağı manzarası

Adilcevaz semalarında gökkuşağı görüntüsü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Yağışın hemen sonrasında ortaya çıkan renk cümbüşü, kısa süreliğine de olsa semaları süsledi.

doğanın sunduğu renkli panorama:

İlçenin farklı noktalarından görülebilen gökkuşağı, özellikle gökyüzündeki bulutların arka planıyla birleşince ortaya dikkat çeken bir panorama çıktı. Renklerin bir araya gelişi ve güneş ışığının kırılması, fotoğraf karelerine yansıyan estetik görüntüler oluşturdu.

vatandaşların tepkisi:

Gökkuşağını gören bölge sakinleri ve çevredekiler cep telefonlarına sarılarak bu anları kaydetti. Birçok kişi çektiği fotoğrafları anında sosyal medya hesaplarından paylaşarak anı ölümsüzleştirdi. İzleyenler, yağmur sonrası ortaya çıkan bu manzaranın kendilerine keyifli anlar yaşattığını belirtti.

Adilcevaz semalarında kısa süre görülen gökkuşağı, ilçenin doğal güzellikleriyle birleşerek dikkat çekici kareler verdi ve doğanın geçici ama etkileyici bir hediyesi olarak kayıtlara geçti.

BİTLİS'İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN GÖKYÜZÜNDE BELİREN GÖKKUŞAĞI GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.