Adilcevaz'da asırlık değirmen zamanla yarışıyor

Adilcevaz'ın yaşayan değirmeni

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde uzun yıllardır ayakta kalan geleneksel un değirmeni, teknolojiye rağmen hizmet vermeye devam ediyor. Geleneksel üretim yöntemlerini sürdüren değirmen, hem bölge halkının günlük ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

üretim ve tercih nedenleri:

Değirmen, buğday başta olmak üzere çeşitli tahılları öğüterek un üretiyor. Yerel halk, modern fabrikaların ürettiği hazır unlara göre burada elde edilen unu tercih ediyor; üretim sürecinde taşların ve eski çalışma düzeninin korunması, unun lezzet ve dokusunu etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Müşteri deneyimi: Müşteri Hasan Karaaslan şunları söyledi: "İyiki Adilcevaz’da böyle bir değirmen var. Çünkü hazır una alışamadık. Yerli buğdayımızı burada una çeviriyoruz istediğimiz kıvama getiriyoruz. Endişemiz odur ki değirmen inşallah kapanmaz çünkü hazır una alışamadık"

mirasın devamı:

Değirmenin ayakta kalması yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda ilçenin geçmişten bugüne uzanan üretim kültürünün korunması bakımından da önemli bulunuyor. Ziyaret edenler burada geçmişin günlük yaşam pratiklerini gözlemleme şansı buluyor.

Değirmen sahibi Fazıl Akkol değirmenin hikâyesini şöyle aktarıyor: "Değirmenimizi babam kurdu şimdi ben işletiyorum eskiden Adilcevaz’da 10 tane değirmen vardı şimdi ise tek bir tane var. Bunu kapatmak istemiyorum gelecek nesille bırakmak istiyorum"

İlçe sakinleri, tarihi yapının korunmasının kültürel belleği canlı tutacağını vurguluyor; değerini koruyan bu tür yapılar, gelecek kuşaklara aktarılması gereken somut örnekler olarak görülüyor.

ADİLCEVAZ İLÇESİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN GELENEKSEL UN DEĞİRMENİ, TEKNOLOJİNİN HIZLA GELİŞMESİNE RAĞMEN HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR