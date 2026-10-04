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Adilcevaz'da kasabın dükkânına düzenli gelen karga mahalleyi neşelendiriyor

Adilcevaz’da kasap Turan Zeybek’in bakımını üstlendiği karga iyileşti; artık günde 2-3 kez dükkâna gelerek mahalleyi neşelendiriyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adilcevaz'da kasabın dükkânına düzenli gelen karga mahalleyi neşelendiriyor

Adilcevaz’da kasapla karga arasında beklenmedik bir bağ

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan Turan Zeybek, iş yerinin önünde bitkin halde bulduğu kargaya sahip çıkarak onun bakımını üstlendi. Kısa sürede sağlığına kavuşan karga, dükkânın adeta maskotu haline geldi ve çevrede ilgi uyandırdı.

nasıl başladı:

Birkaç ay önce iş yerinin önünde bulunan karga, bulunduğu ilk anda hasta görünüyordu. Zeybek’in verdiği et ve gösterdiği ilgiyle karga toparlandı, güçlendi ve dükkâna bağlılık geliştirdi. Zeybek, süreci şu sözlerle aktardı: "Karga geldiğinde hastaydı. Et verdim, ilgi gösterdim. O günden beri her gün geliyor. Aramızda güzel bir bağ kuruldu. Umarım bundan böyle de gelmeye devam eder".

günün ritüeli:

Karga artık belirli saatlerde dükkâna uğruyor; günde 2-3 kez Zeybek’i ziyaret ederek kendisine sunulan etleri yiyor. Bir süre dükkân çevresinde vakit geçirdikten sonra yeniden uçarak uzaklaşıyor; bu düzenli ziyaretler hem kasabın hem de mahalle sakinlerinin dikkatini çekiyor.

mahalleye etkisi:

Kasap ile karga arasındaki bu sıra dışı dostluk, Adilcevaz’da yaşayanların yüzünü güldürüyor. Olay, insanlarla hayvanlar arasındaki basit ama etkili ilişkinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor ve mahallede renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.

ADİLCEVAZ İLÇESİNDE YAŞANAN SIRA DIŞI DOSTLUK GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR.

ADİLCEVAZ İLÇESİNDE YAŞANAN SIRA DIŞI DOSTLUK GÖRENLERİ GÜLÜMSETİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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