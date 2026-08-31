Adilcevaz'da yola çıkan sürüye çarpan araç 25 koyunun telef olmasına yol açtı

Adilcevaz kaza raporu:

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen kazada bir hafif ticari araç, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 19 kilometresinde yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Olayda sürüdeki hayvanlardan önemli kısmı zarar gördü.

Olayın gelişimi:

Seyir halinde olan 04 AAY 931 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaklaşık 25 koyun telef oldu. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana geldi ancak olayda sürücü ve yolcular yara almadı. Kaza, yol üzerindeki sürünün aniden yola çıkmasıyla gerçekleşti.

Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi; olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve telef olan koyunların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Yetkililer kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı ve sürecin aydınlatılması için gerekli işlemler yürütülüyor.

Kazanın ardından karayolu trafiğinin güvenliğini sağlamak için kısa süreli tedbirler uygulanırken, hayvanların yola çıkış nedeninin ve olayın ayrıntılarının yapılacak incelemelerle netleştirilmesi bekleniyor.

ADİLCEVAZ’DA TRAFİK KAZASI: HAFİF TİCARİ ARAÇ 25 KOYUNA ÇARPTI