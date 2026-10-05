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Adımlar Eskişehir'de sağlıklı geleceğe taşındı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün yürüyüş etkinliğinde sağlık çalışanları ve vatandaşlar hareketli yaşamın kalp sağlığı ve yaşam kalitesini destekledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Adımlar Eskişehir'de sağlıklı geleceğe taşındı

Etkinlik özeti:

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları ve vatandaşlar bir araya geldi. Etkinlik, hareketli yaşamın önemi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Güzergah ve katılım:

Yürüyüş, İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünden başladı. Katılımcılar Porsuk Bulvarı, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İsmet İnönü 1 Caddesi (Doktorlar Caddesi) güzergâhını takip ederek yeniden İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na ulaştı. Etkinliğe hem sağlık çalışanları hem de çok sayıda vatandaş katıldı.

Hareketli yaşamın önemi:

Programda yetkililer, düzenli fiziksel aktivitenin kalp ve damar sağlığının korunmasına, fiziksel uygunluğun artmasına ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağladığını vurguladı. Katılımcılara, sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivitenin günlük hayatın doğal bir parçası hâline getirilmesi çağrısı yapıldı.

Etkinlik, toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırma çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi ve benzer farkındalık faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği mesajı verildi.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLAR VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI, HAREKETLİ YAŞAMIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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