Adını damacana hırsızı ilan ettikleri adamın 4 aylık zindanı sona erdi

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Buket Sokak'ta 25 Ocak 2025 tarihinde yaşanan damacana hırsızlığı olayında, güvenlik kamerası görüntülerindeki benzerlik nedeniyle açık cezaevinden çıkmaya hazırlanan Seçkin Uslu suçla ilişkilendirildi. Uslu, işlemediği suçu kesin bir dille reddetti; ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve yargılama süreci başladı.

Olayın seyri:

Emniyet ekipleri olayla ilgili kamera kayıtlarını inceledi ve daha önce benzer suç kaydı bulunan, o sırada açık cezaevinde bulunan Seçkin Uslu dosyaya dahil edildi. Mahkemede dosya değerlendirildiğinde Uslu ilk etapta 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı; verilen ceza daha sonra indirimle 2 yıl 6 aya düşürüldü. Bu karar, Uslu'nun açık cezaevinden çıkışını engelledi ve sonuçta Eskişehir L Tipi Cezaevi'ne gönderilmesine yol açtı.

Cezaevinde geçirdiği dört aylık sürecin ardından Uslu, avukatları Burak Ağıldere ve Buğra Sarı aracılığıyla yapılan itiraz ve hukuki girişimler sonucu tahliye edildi. Tahliyenin arkasındaki esas gelişme ise gerçek failin yakalanması oldu.

Gerçek failin yakalanması ve itiraf:

Akarbaşı Mahallesi'ndeki damacana hırsızlığının asıl faili olarak aranan Gültekin H.B., farklı bir hırsızlık olayı nedeniyle yakalandı. Emniyetteki sorgulama sırasında Gültekin H.B., Uslu'nun üzerinde yattığı suçu bizzat işlediğini itiraf etti. İtirafın ardından Gültekin H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Uslu'nun adli durumu bundan etkilenerek lehine sonuçlandı.

Uslu, başından geçenleri yer yer sinematografik bir tesadüfe benzeterek Pardon isimli film senaryosuna örnek gösterildiğini söyledi. Yaşadığı mağduriyeti hem psikolojik hem maddi açıdan ağır olarak tanımladı; çevresinde hor görülme, evlatlarına karşı mahcubiyet ve mesleği olan elektrik ustalığında ticari itibar kaybı gibi sonuçlar yaşadığını aktardı.

Mağduriyet ve talepler:

Uslu olayla ilgili, "8 ay önce Akarbaşı Mahallesi’nde su damacanalarından para çalınıyormuş. Yanıma gelen bir polis memuru, ’Benzerlikten dolayı sen çaldın’ dedi. Ben ’Ben değilim efendim, bin tane şahit getiririm’ dedim. Buna rağmen gözümün içine bakarak ’Tamam, sen değilsin’ dedi. O sırada başka bir suçtan cezaevindeydim. Ben cezaevindeyken gerçek suçluyu bulamayıp dosyayı benim üzerime yıktılar. Hakimin ve savcının karşısına çıktığımda bana önce 5 yıl, ardından indirimle 2 yıl 6 ay ceza verdiler. Normalde cezaevinden çıkacaktım ancak bu ceza infazımı bozdu ve bu yüzden 4 ay fazladan cezaevinde kaldım" ifadelerini kullandı.

Uslu, gerçeği şu sözlerle anlattı: "Gerçeği nasıl mı öğrendim? O hırsızlık yapan şahıs halen mahallelerde, fotoğraftaki haliyle çalmaya devam ediyordu; bense o suçtan dolayı cezaevindeydim. Hakime ve savcıya ’Bin tane şahit getiririm’ dememe rağmen bana yine de bu cezayı verdiler. Adli süreçten sonra Ankara’ya dilekçeler yazdım; ’Ben değilim, bin tane şahit getireyim’ dedim. Ancak cezaevinde imkanlar kısıtlı olduğu için sadece dilekçe yazabiliyorsunuz. Param olmadığı için avukat da tutamadım. Mağdur durumdaydım."

Uslu ayrıca şunları söyledi: "Avukat tutmasaydım yine çıkamazdım; infazımı aldıkları için 3 yıl daha yatacaktım. Avukatımdan; gerek apartmana gerekse o polis memuruna karşı maddi ve manevi her türlü tazminat davasını açmasını istiyorum. Benim olmadığımı bile bile, yüzüme söylemelerine rağmen dosyayı neden üzerime yıktıklarının soruşturulmasını istiyorum."

Olay, soruşturma ve sonrasındaki itirafla birlikte Uslu'nun tahliyesiyle sonuçlandı; ancak Uslu, uğradığı haksızlığın hem cezaevinde geçen dört ayını hem de sosyal ve ekonomik zararlarını gündemde tutacağını, hukuki süreçleri sürdüreceğini belirtti.

ODUNPAZARI İLÇESİ AKARBAŞI MAHALLESİ BUKET SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN BİR İKAMETTE 25 OCAK 2025 TARİHİNDE YAŞANAN DAMACANA HIRSIZLIĞI OLAYININ ARDINDAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ.