Adıyaman Eğriçay Parkı'nda sağlık ekipleri müdahale etti: kişi kesici aletle yaralandı

Olayın özeti

Adıyaman merkez Eğriçay Parkı içerisinde C.K. (49), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendisine zarar verdi.

İlk müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı, tedavi için hazırlandı.

Hastaneye sevk:

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN’DA, KESİCİ ALETLE KENDİNE ZARAR VEREN ŞAHIS YARALANDI.