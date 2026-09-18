Adıyaman Eğriçay Parkı'nda sağlık ekipleri müdahale etti: kişi kesici aletle yaralandı

Olayın özeti
Adıyaman merkez Eğriçay Parkı içerisinde C.K. (49), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendisine zarar verdi.
İlk müdahale:
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı, tedavi için hazırlandı.
Hastaneye sevk:
Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ADIYAMAN’DA, KESİCİ ALETLE KENDİNE ZARAR VEREN ŞAHIS YARALANDI.
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