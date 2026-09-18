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Adıyaman Eğriçay Parkı'nda sağlık ekipleri müdahale etti: kişi kesici aletle yaralandı

Adıyaman Eğriçay Parkı'nda C.K. (49), henüz belirlenemeyen bir nedenle kesici aletle kendine zarar verdi; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 23:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman Eğriçay Parkı'nda sağlık ekipleri müdahale etti: kişi kesici aletle yaralandı

Olayın özeti

Adıyaman merkez Eğriçay Parkı içerisinde C.K. (49), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendisine zarar verdi.

İlk müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralı, tedavi için hazırlandı.

Hastaneye sevk:

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADIYAMAN’DA, KESİCİ ALETLE KENDİNE ZARAR VEREN ŞAHIS YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, KESİCİ ALETLE KENDİNE ZARAR VEREN ŞAHIS YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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