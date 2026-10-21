Adıyaman havalimanı'nda gerçeğe yakın uçak yangını tatbikatı

Adıyaman havalimanı'nda planlı yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Adıyaman-Kahta karayolu yakınlarındaki Adıyaman Havalimanı'nda düzenlenen acil durum tatbikatında, senaryo gereği ateşe verilen maket uçakta yangın çıkarıldı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine intikal ederek söndürme ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Tatbikatın amacı ve uygulama detayları:

Tatbikat, yılda bir kez uygulanıyor ve amaç, uçak yangınları ile diğer acil durumlara karşı personelin müdahale kabiliyetini artırmak, zaman kayıplarını azaltmak ve ekipler arası koordinasyonu güçlendirmek. Senaryo kapsamında ekiplerin olay yerine intikali, müdahale süreçleri ve koordinasyon yetenekleri uygulamalı olarak test edildi.

Müdahale sırasında itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale ederek söndürme çalışmasını yürüttü. Tatbikat boyunca görev dağılımı, iletişim akışı ve güvenlik önlemleri uygulamalı olarak değerlendirildi.

Havalimanı itfaiye ekiplerinin hazırlığı:

Havalimanı sınırları içinde görev yapan havalimanı itfaiye ekipleri, yıl boyunca olası acil durumlara hazır kıta bekleyerek hizmet veriyor. Yapılan tatbikatlarla personelin görev ve sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi, müdahale sürecinde zaman kaybının önlenmesi ve ekip içi koordinasyonun artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür uygulamaların hem teknik becerilerin korunması hem de saha koşullarında hızlı karar alma yetisinin gelişmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor. Tatbikatın sonrasında yapılan değerlendirmeler, eksikliklerin giderilmesine ve müdahale prosedürlerinin güncellenmesine katkı sağladı.

ADIYAMAN HAVALİMANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ACİL DURUM TATBİKATINDA, SENARYO GEREĞİ ATEŞE VERİLEN MAKET UÇAKTAKİ YANGINA HAVALİMANI İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.