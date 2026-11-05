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Adıyaman için kolektif akıl çağrısı: ATSO meclisi yeni döneme odaklandı

ATSO olağan meclis toplantısında 2026-2030 dönemi için çözüm odaklı çalışma çağrısı yapıldı; yönetim ve meclis kente değer katacak projelere odaklanacak.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman için kolektif akıl çağrısı: ATSO meclisi yeni döneme odaklandı

ATSO meclisi 2026-2030 dönemini çalışmayla açtı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu ve meclis üyeleri tam kadro katılırken, yeni dönemin önceliklerinin belirlenmesi ve şehirdeki zorluklara çözüm üretme iradesi öne çıktı.

Meclis başkanının çağrısı:

Toplantının açılış konuşmasında Abdulgani Bereket, 2026-2030 çalışma döneminin hayırlı olmasını dileyerek meclisin daha aktif, üretken ve çözüm odaklı çalışması gerektiğini vurguladı. Bereket, Adıyaman'ın karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, "Şehrimizin çok büyük problemleri var. Bu nedenle oda meclisini gerçekten çalıştırmamız, hepimizin elini taşın altına koymamız gerekiyor." sözleriyle ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

Bereket ayrıca yönetim kurulu başkanından meclis üyelerine, genel sekreterden personele kadar bütün oda organlarının üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti ve nitelikli ortak akılla kolektif çalışmaların verimliliğini ön plana çıkardı.

Yönetim kurulu perspektifi:

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ise Ekim ayında gerçekleştirilen faaliyetlerin özetini paylaştı ve oda tarihinde ilk kez bu denli güçlü bir birlikteliğin oluştuğunu söyledi. Torunoğlu, bu birlikteliğin aynı zamanda önemli sorumluluklar getirdiğine dikkat çekti.

Yeni çalışma döneminde önceliklerin netleştirileceğini belirten Torunoğlu, 2026-2030 döneminde yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle birlikte şehre değer katacak, kalıcı ve hafızalarda yer edecek projelerin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Toplantı, meclis ve yönetim arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, sorunların önceliklendirilmesi ve proje üretme kapasitesinin artırılması yönündeki taahhütlerle sona erdi. Katılımcıların ortak mesajı, Adıyaman için üretken ve çözüm odaklı bir dönem başlatma iradesiydi.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI ABDULGANİ BEREKET...

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS BAŞKANI ABDULGANİ BEREKET BAŞKANLIĞINDA, YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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