Proje kapsamı ve başlangıç adımları:

Adıyaman’ın zengin jeolojik mirasının korunması, tanıtılması ve turizme kazandırılması amacıyla geliştirilen Adıyaman UNESCO Küresel Jeopark ve Jeosit Turizmi Kuruluş ve Tescil Projesi için çalışmalar resmen başlatıldı. Proje, Bölge’deki jeosit alanlarının ulusal ve uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırmayı ve UNESCO Küresel Jeopark ağına dahil olmayı hedefliyor.

Çalışma grubu ve görüşmeler:

Projeyle ilgili ilk görüşmelerde Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman Başkanı Osman Özdemir ve yönetimi ile TPAO Proje Yöneticisi Doç. Dr. Oğuz Mülayim bir araya geldi. Toplantıda, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile Kültür ve Turizm sorumlusu Vali Yardımcısı Hacı Kerim Meral projeye dair sunum ve değerlendirmeler yaptı; izlenecek yol haritası katılımcılarla paylaşıldı.

Envanter ve koruma çalışmalarının adımları:

Projede öncelikle Adıyaman genelindeki jeolojik miras ve jeosit alanlarının kapsamlı bir envanteri çıkarılacak. Bu envanter doğrultusunda alanların tabelalandırılması, ulaşım altyapısının planlanması ve ziyaretçi yönlendirmelerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ilçeler bazında jeopark alanlarının belirlenmesi, jeopark haritasının hazırlanması ve sınır ile koruma alanlarının tespiti öngörülüyor.

Bilimsel dosya ve yönetim yapısı:

Çalışmanın ileri aşamalarında UNESCO Küresel Jeopark kriterlerine uygun kapsamlı bir bilimsel dosya hazırlanacak. Jeopark yönetim yapısı oluşturulacak, tahmini kuruluş bütçesi belirlenecek ve hem ulusal hem de uluslararası finansman kaynakları araştırılacak. Proje takvimi hazırlanarak ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklara sunulmak üzere resmi başvuru dosyaları düzenlenecek.

Beklenen etkiler ve iş birliği gerekliliği:

Görüşmelerde, projenin hayata geçirilmesi için kurumlar arası güçlü bir iş birliğinin şart olduğuna dikkat çekildi. Proje; jeoturizmin geliştirilmesi, turizm çeşitliliğinin artırılması ve ilçelerin ekonomik gelişiminin desteklenmesi açısından önem taşıyor. Bu çalışmanın Adıyaman’ın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Bilimsel ve yerel kazanımlar:

Jeoloji Mühendisleri Odası Adıyaman Başkanı Osman Özdemir ve yönetimi, projenin yalnızca jeolojik değerleri korumayı hedeflemediğini; aynı zamanda bilimsel araştırmaları desteklemeyi, yerel ekonomiyi güçlendirmeyi ve doğal mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını vurguladı. Projenin ilerleyen aşamalarında yürütülecek çalışmalar ve alınacak kararlar hakkında kamuoyunun bilgilendirileceği duyuruldu.

ADIYAMAN’IN ZENGİN JEOLOJİK MİRASININ KORUNMASI, TANITILMASI VE TURİZME KAZANDIRILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN "ADIYAMAN UNESCO KÜRESEL JEOPARK VE JEOSİT TURİZMİ KURULUŞ VE TESCİL PROJESİ" KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI.