Adıyaman merkezde yalnız yaşayan Mehmet Akın’ın evinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir binada yalnız yaşayan Mehmet Akın (53), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

olay yeri ve müdahale:

Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Yetkililer, Akın'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak tıbbi ve adli incelemelerin ardından belirleneceğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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