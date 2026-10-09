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Adıyaman merkezde yalnız yaşayan Mehmet Akın’ın evinde yaşamını yitirdi

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Akın, yakınlarının bulması üzerine hayatını kaybetti; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman merkezde yalnız yaşayan Mehmet Akın’ın evinde yaşamını yitirdi

Adıyaman merkezde yalnız yaşayan Mehmet Akın’ın evinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir binada yalnız yaşayan Mehmet Akın (53), yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu.

olay yeri ve müdahale:

Durumu fark eden yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin ilk müdahalesinde Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Yetkililer, Akın'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak tıbbi ve adli incelemelerin ardından belirleneceğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

DIYAMAN’DA BİR ŞAHIS, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

DIYAMAN’DA BİR ŞAHIS, YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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