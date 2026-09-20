Adıyaman Siteler Mahallesi'nde tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Adıyaman Siteler Mahallesi'nde kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, henüz belirlenemeyen nedenlerle kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi darp sonucu yaralandı, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, mahallede başlayan sözlü arbede büyüyerek fiziksel çatışmaya evrildi. Çatışmanın ayrıntıları ve tarafların kimlikleri henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Yaralananlar, olay yerindeki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı. Polis ekipleri, kavganın çıkış nedenini ve sorumluları tespit etmek amacıyla görgü tanıkları ile görüşüyor ve çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Yetkililer, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Yerel yetkililer ve sağlık ekipleri, benzer olayların önüne geçebilmek için mahalle güvenliği ve kamu düzenine ilişkin denetimlerin artırılabileceğini belirtiyor. Olayla ilgili gelişmeler netleştikçe resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI.