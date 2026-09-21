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Adıyaman veteriner hekimleri odasında birlik vurgusuyla Orhan Öztürk yeniden başkan seçildi

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası 10. Genel Kurulu'nda Orhan Öztürk tek listeyle yeniden seçildi; oda kamudaki ve özel sektör hekimlerini temsil edecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman veteriner hekimleri odasında birlik vurgusuyla Orhan Öztürk yeniden başkan seçildi

Genel kurul sonucu:

Adıyaman Veteriner Hekimleri Odası'nın 10. Olağan Seçimli Genel Kurulu, ATSO Toplantı Salonu'nda meslektaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçime mevcut başkan Orhan Öztürk yeniden seçildi. Seçim, kamuda ve özel sektörde çalışan hekimlerden oluşan geniş bir desteğin ardından sonuçlandı.

Oda kayıtlarında yer alan toplam 210 üyeden oluşan yapı içinde, genel kurulda mesleki gündem maddeleri ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı. Delegelerin oylarıyla güven tazeleyen yeni yönetim kurulunun, görev dağılımının ardından çalışmalarına başlayacağı belirtildi.

Yeni dönemin öncelikleri:

Başkan Orhan Öztürk, tüm meslektaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Öztürk şu değerlendirmeyi yaptı: Odamız kamuda zorlu şartlarda görev yapan meslektaşlarımızdan, sahada ve kliniklerinde özveriyle hizmet veren özel sektör veteriner hekimlerimize kadar geniş ve güçlü bir ailedir. Yeni dönemde de hem kamudaki hem de özel sektördeki hekimlerimizin haklarını korumak, mesleki saygınlığımızı artırmak ve Adıyaman hayvancılığına katkı sunmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Kurulda ayrıca mesleki eğitimlerin güçlendirilmesi, saha veteriner hizmetlerinin ve kırsal destek programlarının gözden geçirilmesi gibi somut adımların atılmasının önemi üzerinde duruldu. Yönetim, uygulamaya dönük önerileri önceliklendireceklerini bildirdi.

Üyelerin katılımı ve beklentiler:

Genel kurul boyunca katılımcılar, oda faaliyetlerinin şeffaflığı, meslek içi dayanışma ve yerel hayvancılığın desteklenmesi konularında beklentilerini paylaştı. Tek listeyle yürütülen seçim süreci, üyeler arasında birlik mesajı niteliğinde yorumlandı ve yeni yönetimden somut adımlar bekleniyor.

ADIYAMAN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 10. GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN ORHAN ÖZTÜRK, KAMUDA VE ÖZEL...

ADIYAMAN VETERİNER HEKİMLERİ ODASI 10. GENEL KURULU’NDA MEVCUT BAŞKAN ORHAN ÖZTÜRK, KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN DESTEĞİYLE YENİDEN SEÇİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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