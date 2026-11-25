Adıyaman zeytin bahçelerine doğru genişliyor

Adıyaman'da başlatılan "Adıyaman’da Zeytin Bereketi Projesi" kapsamında ilk etapta 350 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Proje, ilin zeytincilik potansiyelini artırmayı ve tarımsal üretimde yeni bir ivme oluşturmayı amaçlıyor.

Neden önemli:

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, ilin iklim ve toprak yapısının zeytin yetiştiriciliğine uygun olduğunu vurguladı. Akkan, "Zeytin, yalnızca ekonomik değeri yüksek bir tarımsal ürün değil; aynı zamanda toprağımızın, kültürümüzün ve üretim geleneğimizin önemli bir parçasıdır" dedi. 2014'te il merkez ve ilçelerinde 20 bin dekar alanda üretim yapılırken bugün bu alanın 44 bin dekara çıktığını, ilde yaklaşık 1.600.000 zeytin ağacı bulunduğunu ve yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine ulaşıldığını hatırlattı.

Hedef ve ilk adım:

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük programda, projenin ilk adımının atıldığını belirterek şu hedefleri paylaştı: "Bugün 44 bin dekarda, Adıyaman’da 1,5 milyon olan zeytin ağacı sayısını önümüzdeki yıl toplam 69 bin dekara 2,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Yani önümüzdeki yıl sonuna kadar 1 milyon zeytin ağacı daha dikeceğiz inşallah." Vali Küçük, ayrıca bu yıl için belirlenen 11 köyte hazine ve şahıs arazilerinde yapılacak dikimlerin projenin başlangıcını oluşturduğunu aktardı.

Programa, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, vali yardımcıları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, köylüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Projenin ilerleyen etaplarında dikimler ve bakım çalışmalarıyla zeytin üretiminin il ekonomisine katkısının artırılması hedefleniyor.

ADIYAMAN’DA 1 MİLYON ZEYTİN FİDANINI TOPRAKLA BULUŞTURMA HEDEFİYLE BAŞLATILAN "ADIYAMAN’DA ZEYTİN BEREKETİ PROJESİ" KAPSAMINDA İLK FİDAN DİKİMİNDE 350 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU.