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Adıyaman’a yeni eğitim yatırımı: 16 derslikli proje imam hatip ortaokulu hizmete girdi

Adıyamanlılar Vakfı tarafından Mehmet Akif Mahallesi'nde yaptırılan 16 derslikli proje imam hatip ortaokulu törenle açıldı, yetkililer yatırımı övdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman’a yeni eğitim yatırımı: 16 derslikli proje imam hatip ortaokulu hizmete girdi

Okul ve olanakları:

Merkezi İstanbul’da bulunan özel bir vakıf tarafından Mehmet Akif Mahallesi Sait Ağa Caddesi üzerinde inşa edilen Adıyamanlılar Vakfı Proje İmam Hatip Ortaokulu törenle hizmete açıldı. Okul 16 derslikli olarak planlandı ve bünyesinde ana sınıfı, kütüphane, tasarım beceri atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi ile çok amaçlı salon yer alıyor.

Yeni yapılan öğrenme alanları, atölye düzenlemeleri ve çok amaçlı salonun öğrencilerin ders dışı etkinliklerine imkan sağlayacak biçimde donatıldığı bildirildi. Okulun fiziksel altyapısı, ortaokul düzeyinde eğitim faaliyetlerini destekleyecek şekilde kurgulandı.

Açılış töreni ve yetkililerin mesajları:

Açılış programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, vakıf yönetimi, STK temsilcileri, eğitim camiası ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okulun kente kazandırılmasından dolayı Adıyamanlılar Vakfı’na teşekkür ederek yapılan yatırımın çocukların geleceği adına önemli olduğunu vurguladı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar de vakıf yönetimine kent için yapılan eğitim yatırımı nedeniyle teşekkür etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ise eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, Adıyamanlılar Vakfı’nın yıllardır öğrencilere burs desteği sağladığını ve sosyal sorumluluk projeleriyle önemli çalışmalar yürüttüğünü hatırlattı.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra okulu dolaşarak sınıf ve atölyelerde incelemelerde bulundu ve yeni eğitim alanlarının işleyişi hakkında bilgi aldı.

ADIYAMAN’DA, ÖZEL BİR VAKIF TARAFINDAN YAPTIRILAN 16 DERSLİKLİ PROJE İMAM HATİP ORTAOKULU TÖRENLE...

ADIYAMAN’DA, ÖZEL BİR VAKIF TARAFINDAN YAPTIRILAN 16 DERSLİKLİ PROJE İMAM HATİP ORTAOKULU TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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