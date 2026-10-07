Adıyaman'da 16 yaşındaki kız kazara hayatını kaybetti; doğum günü üç gün sonra

olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat evde babasına ait olduğu iddia edilen bir tabancayla uğraştığı sırada silahın ateş alması sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesi Samsat Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra, sağlık durumu nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede yürütülen tüm müdahalelere rağmen Merve Nehir Fırat kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailenin ve ilçenin kent sakinlerinin derin üzüntü yaşadığı belirtildi.

tıbbi müdahale ve soruşturma:

Olay sonrası sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesine rağmen yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle sonuç alınamadı. Resmi makamlar, olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı; olayın kesin nedeninin soruşturma sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Merve Nehir Fırat'ın doğum gününün 10 Ekim olduğu ve olay tarihinde doğum gününe üç gün kaldığı öğrenildi. Aileye başsağlığı dilekleri iletilirken, benzer olayların önlenmesi için silahların güvenli saklanmasının önemi bir kez daha gündeme geldi.

ADIYAMAN'DA, KAZARA KENDİNİ VURARAK HAYATINI KAYBEDEN 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN 3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.