Adıyaman'da 30 Ağustos coşkusu: anıt önünde çelenk töreni
Adıyaman'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Etkinlik, Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.
Törenin akışı:
Program, çelenk sunumuyla başladı. Adıyaman Valiliği çelengini Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Garnizon Komutanlığı çelengini Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, Adıyaman Belediyesi çelengini ise Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere sundu.
Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.
Katılım ve kapanış:
Tören, protokol üyelerinin yer aldığı programın tamamlanmasının ardından sona erdi.
ADIYAMAN'DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.
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