Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,9042 -0,56%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Adıyaman'da 30 Ağustos coşkusu: anıt önünde çelenk töreni

Adıyaman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı anıt önünde düzenlenen çelenk töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:08

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da 30 Ağustos coşkusu: anıt önünde çelenk töreni

Adıyaman'da 30 Ağustos coşkusu: anıt önünde çelenk töreni

Adıyaman'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Etkinlik, Adıyaman Valiliği bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Törenin akışı:

Program, çelenk sunumuyla başladı. Adıyaman Valiliği çelengini Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Garnizon Komutanlığı çelengini Piyade Albay Okan Karaseyfioğlu, Adıyaman Belediyesi çelengini ise Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere sundu.

Çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılım ve kapanış:

Tören, protokol üyelerinin yer aldığı programın tamamlanmasının ardından sona erdi.

ADIYAMAN&#039;DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

ADIYAMAN'DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte
images

MTSO'da yönetim şeffaflığı ve dijital avantaj sözü
images

Altın biber festivalinde bir ilk: mehter, kadın bandosu ve ritim grubu aynı sahn...
images

Akyaka’da zafer coşkusu minnet ziyaretleriyle taçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakkari'de çatıda mahsur kalan işçi güvenli şekilde kurtarıldı

Huzurevinden cumhuriyete: 30 Ağustos coşkusu her yaştan kalpte

Aydıntepe'de zafer bayramı resmi törenlerle anıldı

Şavşat'ta uçan çatı park halindeki pikabın tavanına zarar verdi

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor