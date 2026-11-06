Adıyaman'da 80 yaşındaki Hasan Çavuş iki gündür kayıp

Adıyaman'da kayıp başvurusu
Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26327 sokaktaki evinde ailesiyle yaşayan 80 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Çavuş, gündüz saatlerinde 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber vermedi.
Kayıpla ilgili bilgiler:
Adı: Hasan Çavuş
Yaş: 80
Adres: Yeni Mahalle 26327 sokak, Adıyaman merkez
Aile durumu: 4 çocuk babası
İhbar ve soruşturma süreci:
Çavuş ailesi, yakınlarının dönmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine araştırma ve arama çalışmaları başlatıldı; görenlerin veya yerini bilenlerin 112'yi bilgilendirmesi istendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’DA, 4 ÇOCUK BABASINDAN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR.
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