Adıyaman merkezde evinde ölü bulunan kadın

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26110 Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 46 yaşındaki Deniz Nursuz, sabah saatlerinde yakınları tarafından odada hareketsiz halde bulundu.

ilk müdahale ve tıbbi bulgular:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Nursuz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. İhbarın 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden yapıldığı bildirildi.

adli süreç ve cenazenin kaldırılması:

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, YAKINLARI TARAFINDAN EVDE ÖLÜ HALDE BULUNAN KADININ CENAZESİ MORGA KALDIRILDI.