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Adıyaman'da ana su hattı patlaması kavşakta altyapıyı bozdu, trafik tek şeritten veriliyor

Atatürk Bulvarı'ndaki ana su hattının patlamasıyla oluşan su akıntısı kavşakta altyapı ve asfalt hasarına yol açtı; trafik kontrollü ilerliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:01

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da ana su hattı patlaması kavşakta altyapıyı bozdu, trafik tek şeritten veriliyor

Adıyaman'da ana su hattı patlaması kavşakta altyapıyı bozdu, trafik tek şeritten veriliyor

Adıyaman'da belediyeye ait ana su hattının patlaması sonucu Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı'nda geniş çaplı hasar meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hattaki patlamanın ardından tonlarca su yola akarken, oluşan su birikintisi ve akıntı ulaşımı olumsuz etkiledi.

oluşan hasar ve ulaşım:

Patlamanın etkisiyle kavşaktaki altyapıda zarar oluştu; zemin bozulması nedeniyle bazı asfalt bölümlerinde çökme ve parçalanma görüldü. Yolun bir bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ulaşıma kapatılan noktalarda, yetkililer sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendiriyor.

Olay yerine sevk edilen trafik polisleri, zarar gören bölgeden araç geçişini engellemek için güvenlik önlemleri aldı. Bölgedeki trafik şu an tek şeritten kontrollü şekilde ilerletiliyor ve kavşakta yoğunluk yaşanması halinde sürücüler farklı yönlere yönlendiriliyor.

belediye müdahalesi ve beklenen çalışmalar:

Durum belediyeye bildirildi; ilgili birimlerin patlayan ana su hattı ile yol yüzeyinde oluşan hasarı gidermek üzere çalışma başlatması bekleniyor. Yetkililer, onarım çalışmaları süresince vatandaşların uyarıları takip etmeleri ve hasarlı bölgeden uzak durmaları gerektiğini belirtiyor.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti sürüyor; patlamanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Altyapı onarımının tamamlanması ve trafik akışının normale dönmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN’DA BELEDİYEYE AİT ANA SU HATTININ PATLAMASI SONUCU YOLDA BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA...

ADIYAMAN’DA BELEDİYEYE AİT ANA SU HATTININ PATLAMASI SONUCU YOLDA BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLUŞAN SU AKINTISI NEDENİYLE TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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