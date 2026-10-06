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Adıyaman'da ani sağanak yaşamı aksattı, bazı yollar çöktü

Adıyaman'da aniden bastıran sağanak kent merkezinde cadde ve sokakları suyla doldurdu; bazı yollar çöktü, araçlar zarar gördü, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adıyaman'da ani sağanak yaşamı aksattı, bazı yollar çöktü

Adıyaman'da ani sağanak yaşamı aksattı, bazı yollar çöktü

Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları kısa sürede göle çevirdi. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre bölgeye metrekareye 22,2 kilogram yağış düştü. Yoğun yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

etkinin boyutu:

Sağanak, bazı yollarda çökme olaylarına yol açtı; bu noktalarda bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Cadde ve sokaklarda biriken su ulaşımı aksattı, araçlar ve yaya trafiği etkilendi.

müdahale ve çalışmalar:

İhbarların ardından bölgelere itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler zarar gören araçların bulunduğu alanlarda vatandaşlara yardım sağladı, polis ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları ve hasar tespit çalışmaları sürdü.

Adıyaman’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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