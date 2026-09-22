Adıyaman’da Atatürk Bulvarı yan yollarının 12 kilometrelik yenileme ihalesi 24 eylül 2026'da

İhale tarihi açıklandı:

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Atatürk Bulvarı Şehir Geçişi'nde bulunan 12 kilometrelik yan yolların yenilenmesi için yapım ihalesinin 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Görüşme ve talepler:

Alkayış, Milletvekili İshak Şan ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiklerini ve kentte devam eden ile planlanan ulaşım yatırımlarını kapsamlı şekilde görüştüklerini belirtti. Görüşmede, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından artan ulaşım yükü ve ağır taşıt trafiğinin yan yollar üzerinde oluşturduğu yıpranma talep konusu oldu.

Hedeflenen etki ve takip:

Milletvekili Alkayış, yapılacak çalışmalarla yolların daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirileceğini vurguladı. Ayrıca Adıyaman'ın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini ve projenin kent ile vatandaşlar için hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti.

AK PARTİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI VE ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ALKAYIŞ, ATATÜRK BULVARI ŞEHİR GEÇİŞİNDE BULUNAN 12 KİLOMETRELİK YAN YOLLARIN YENİLENMESİ İÇİN YAPIM İHALESİNİN 24 EYLÜL 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.