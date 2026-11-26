Atatürk Kütüphanesi hizmete açıldı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi, Meslek Lisesi Kavşağı yakınında inşa edilen Atatürk Kütüphanesi resmi törenle açıldı. Toplam bin 171 metrekare kapalı alana sahip kütüphane, kent merkezi için hem eğitim hem de kültürel yaşamda yeni bir merkez olarak tasarlandı.

tesisin özellikleri:

Kütüphane, 25 bin 680 kitap kapasiteli okuma ve araştırma salonunun yanı sıra 120 kişilik bireysel ve grup çalışma alanı ile 45 kişilik seminer ve etkinlik salonu sunuyor. Modern çalışma alanları, aydınlatma ve oturma düzenleri öğrencilerin konforlu ve güvenli şekilde ders çalışmasına uygun hâlde dizayn edildi.

Tesis, yalnızca ders çalışma ve kitap okuma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp seminer, söyleşi ve çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak şekilde planlandı. Bu kapsamda kütüphane, kentte bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve kültürel faaliyetleri çeşitlendirmeyi hedefliyor.

açılış ve katılımcılar:

Açılışa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu, TÜPRAŞ ve bazı firmaların yetkilileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasında Başkan Tutdere, emeği geçenlere teşekkür ederek kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Kütüphanenin, özellikle öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşın bilgiye erişimini kolaylaştırması ve Adıyaman’ın eğitim-kültür yaşamına katkı sağlaması bekleniyor. Yeni mekanın düzenlenecek programlarla kentteki kültürel etkinliklere ivme kazandırması planlanıyor.

ADIYAMAN'DA 25 BİN 680 KİTAP KAPASİTELİ, MODERN ÇALIŞMA ALANLARI VE ETKİNLİK SALONUYLA DİKKAT ÇEKEN ATATÜRK KÜTÜPHANESİ HİZMETE AÇILDI.