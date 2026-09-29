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Adıyaman'da bir haftada 71 şüphelinin yakalanmasıyla güvenlik seferberliği

Adıyaman'da bir haftada yürütülen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 71 şüpheli yakalandı; 17 kişi tutuklandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da bir haftada 71 şüphelinin yakalanmasıyla güvenlik seferberliği

Adıyaman'da emniyetin yoğun çalışması

Adıyaman'da son 1 haftalık süreçte kent genelinde yürütülen operasyonlarla 71 şüpheli yakalandı. İl genelindeki çalışmalarda, yürütülen soruşturma ve operasyonlar Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlar:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 64 kişi yakalandı. Bu kapsamda, 11 şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik operasyonları ve ele geçirilenler:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarında ise toplam 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında 166,7 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 94 adet sentetik ecza hap yer aldı. Ele geçirilen bu maddeler, yürütülen soruşturmalar kapsamında delil olarak dosyaya eklendi.

Yetkililer, adli süreçlerin devam ettiğini ve suçla mücadelede bölgesel güvenliği artırmak amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi. Kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA...

ADIYAMAN’DA SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE KENT GENELİNDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN VE UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN TOPLAM 71 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 17’Sİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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