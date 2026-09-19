Adıyaman'da birlik ve minnet günü: şehitler şükranla yad edildi

Şehitlik ziyareti ve anma:

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen program çerçevesinde, Adıyaman Şehitliği ziyaret edilerek vatan uğruna can veren şehitler için dualar edildi. Ziyarette mezar başlarına karanfil bırakıldı ve şehitler rahmet ile minnetle yad edildi.

Katılımcılar:

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Anlam ve vurgular:

Ziyarette, şehit ve gazilerin vatan sevgisinin, bağımsızlığın ve milletin birlik ve beraberliğinin önemli sembolleri olduğu vurgulandı. Program, şehitlik ziyaretinin ardından sona erdi ve katılımcılar aracılığıyla toplumsal hafızada şehitlerin anısının yaşatılmasına dikkat çekildi.

ADIYAMAN’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAM KAPSAMINDA ŞEHİTLİK ZİYARET EDİLDİ.