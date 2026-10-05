Adıyaman'da çevre yolunda motosiklet kazası: yolcu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkezinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi 3. Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Arslan yönetimindeki 02 ADY 897 plakalı motosiklet ile Eren Akçalı idaresindeki 02 AEA 230 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sırasında bir motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Fatih Bellibaş yaralandı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak emniyet birimleri soruşturma başlattı; kaza sebebi ve ihmallerin olup olmadığı yönünde inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA, İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.