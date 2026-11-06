Adıyaman'da Ciğer Habeş'e ait motosiklet çalındı

Adıyaman'da park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde park halinde bulunan 02 MA 1644 plakalı motosiklet, sahibi Ciğer Habeş tarafından bir süre sonra yerinde olmadığı fark edilince çalındığı ihbarı yapıldı.

Olayın gelişimi:

Habeş'in bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamerası ve görgü tanıklarının olup olmadığı yönünde inceleme başlattı. İlk tespitlere göre motosikletin park edildiği yerden kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından alındığı bildirildi.

Polis çalışması ve soruşturma:

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, plakaya kayıtlı araç bilgileri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiriyor. Sahibinin talebi doğrultusunda polis, motosikletin bulunması ve olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Konuyla ilgili resmi soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA, PARK HALİNDEKİ BİR MOTOSİKLET KİMLİĞİ BELİRSİZ ŞAHIS YADA ŞAHISLAR TARAFINDAN ÇALINDI.