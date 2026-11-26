Etkinlikte buluşma:

Adıyaman'da Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlenen program Adıyaman İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan katıldı.

öğrencilere balık ekmek ikramı:

Protokol üyeleri öğrencilerle bir araya gelerek çocuklara balık ekmek ikramında bulundu. Etkinlik, balık tüketiminin önemine dikkat çekmek ve öğrencilerde sağlıklı beslenme bilincini artırmak amacıyla düzenlendi.

öğretmenlerle sohbet ve mesajlar:

Program sırasında yetkililer sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Etkinliğin ardından protokol üyeleri okul yönetimi ve öğretmenlerle sohbet ederek yapılan çalışmaları ve bilgilendirme adımlarını değerlendirdi.

ADIYAMAN’DA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERDE SAĞLIKLI BESLENME BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE BALIK TÜKETİMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.